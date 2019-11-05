Beyaz tereyağı ve yoğurdu olan manda ürünlerine rağbet arttı 

Başkentlilerin hafta sonu gezi rotalarından biri olan Bolu’nun Mengen ilçesinde doğal ürünler pazarı yoğun ilgi görüyor. Pazarda ürünlerini satan üretici Leyla Meriç, pazarda en çok manda ürünlerinin ilgi gördüğünü söyledi.

Sonbahar aylarında doğanın güzelliğini görmek ve fotoğraf çektirmek isteyen Başkentliler hafta sonları 2 saat uzaklıkta olan Bolu’yu tercih ediyor. Gittikleri il ve ilçelerde kurulan doğal ürünler pazarı Başkentlilerin yoğun ilgisine uğruyor. O pazarlardan birinin bulunduğu Bolu Mengen’deki doğal ürünler pazarında manda ürünleri rağbet görüyor. Gazetemize konuşan üretici Leyla Meriç manda ürünlerine son yıllarda çok talep olduğunu belirterek, “Manda günlük 3-4 kilo süt veriyor. O da hem değerli olmasını hem de yağlı olmasını sağlıyor” dedi. Doğal ürünler pazarında manda sütünün kilosu 12,5 liradan, manda tereyağının kilosu 60 liradan, 2 kiloluk yoğurt 25 liradan satılıyor.

SON ZAMANLARDA MANDA ÜRÜNLERİNE RAĞBET ARTTI

Üretici Leyla Meriç manda ürünlerine rağbetin son yıllarda arttığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Manda sütü değerlidir. Bu hayvanlara bakmak diğer büyükbaş ve küçükbaşlara göre daha zahmetli ve zordur. Bir inek gibi 10-15 kilo süt vermez. Mandadan günde en fazla 4-5 kilo süt alabilirsiniz ki bazen onu bile alamazsınız. Sütün yağ oranı çok yüksektir. Normal inek sütünün içerisine 1 litre manda sütü katsanız anında o sütü değiştirir, yağını artırır. Çoğu vatandaş öyle olması için 1 litrelik alıyor.”

TERAYAĞI KOKUSUZ ve BEYAZ OLUR

“Manda tereyağı da son zamanlarda çok fazla tercih edilmeye başlandı. Açıkçası ben çok bilmiyorum ama içerisindeki besin değerlerinin çok yüksek olduğunu ve çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Ama bir de bu normal tereyağı gibi kokmaz. Yani tereyağı yemek isteyenler ama kokusundan rahatsız olanlar için manda tereyağı bulunmaz nimettir. Yine Ankara’dan gelenler bu ürünü çok tercih ediyor. Kilosunu ise 60 liradan satıyorum.”

YÖREYE AİT LEZZET KEŞ

Mengen yöresine ait lezzetlerden keşin yapımını da gazetemize anlatan Meriç, “Tereyağı yoğurttan yapılır. Yoğurttaki yağı aldıktan sonra geriye ayranı kalır. Daha sonra bu kalan ayranı bir çuvalda süzdürürsünüz. Suyu iyice çıktıktan sonra torbada yoğurdu kalır. Onu tekrar şekillendirerek kurutursunuz. Bu yörede ona keş ismi verilir. Onun da kilosunu 25 liradan satıyorum” dedi.

EN ÇOK SORULAN MANDA YOĞURDU

“En çok sorulanların başında manda yoğurdu geliyor. Onun da 2 kiloluk kaplarda 25 liradan satıyorum. Yoğurdu genellikle çok besleyici ve yoğun yağı nedeniyle lezzetinden dolayı tercih ediyorlar. Adeta kaymağa benzer. Yoğurt değil yağlı tadıyla kaymak yediğinizi zannedersiniz. Ben inek ürünleri de sattım ama manda ürünleri daha çok tercih ediliyor. Onun yanında neden bu ürünlerin beyaz olduğunu soruyorlar. Koyun ve inekte yağ, süt hafif sarı olur ama manda da her şey beyazdır. İlk başta inanmıyorlar sonradan anlatınca kabul ediyorlar.”

MANTARIN KİLOSU 20 LİRA

Öte yandan yılın bu mevsiminde Başkent’in Bolu’ya yakın Kızılcahamam, Nallıhan ve Beypazarı ilçelerinde de bilinen Kanlıca mantarı pazarlarda yoğun ilgi görüyor. Leyla Meriç doğadan kendi topladığı mantarları kilosunu 20 liradan satıyor. İnsanların doğal mantarı çok sevdiğini ve merak ettiğini belirtti.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

