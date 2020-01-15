  • BIST 121.079
  • Altın 294,356
  • Dolar 5,8832
  • Euro 6,5594
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 8 °C
»

Beyaza bürünen yaylalar doğal güzelliğiyle cezbediyor

Dört mevsim ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini yaşatan Giresun yaylalarındaki yeşilin tonları kar yağışının ardından beyaza döndü.
Beyaza bürünen yaylalar doğal güzelliğiyle cezbediyor

Dört mevsim ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini yaşatan Giresun yaylaları kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Kentin önemli turistik yerleri arasında yer alan Dereli ilçesindeki Kümbet Yaylası ve buraya 5 kilometre uzaklıkta yer alan Koçkayası Tabiat Parkı beyaza bürünen haliyle doğa tutkunlarını cezbediyor.

Yaylada ve tabiat parkında çam ağaçlarının, yemyeşil çayırların karla kaplanması, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturuyor.

Beyaz örtü kaplanmış çam ağaçlarının oluşturduğu uçsuz bucaksız ormanlar, vadi içerisindeki akarsular, karlı vadilerdeki göller ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İçerisinde konaklama imkanı bulunan bin 840 metre rakımlı Koçkayası Tabiat Parkı, 252 hektar orman alanı ve zengin bitki örtüsüyle doğada huzur bulmak isteyenlerin adresi oluyor.

Türkiye'nin farklı coğrafyalarından gelen turistler, tabiat parkında aileleriyle vakit geçirerek doğanın tadını çıkartıyor, çocuklar karlar üzerinde kızakla kayarken aileler de doğayı fotoğraflayarak anı ölümsüzleştiriyor.  

İstanbul'dan memleketine tatil için gelen ve Koçkayası Tabiat Parkı'nı ailesiyle birlikte ziyaret eden Akgül Koca, tabiat parkının güzel bir ortamının olduğunu söyledi.

Doğal güzellikleri keşfetmek için çok uzaklara gidilmesi gerekmediğini vurgulayan Koca, "Harika bir manzara var. Doğal güzellikler açısından zengin bir bölge. Burada ilerleyen zamanlarda kar sporları açısından da gelişebilir. İyi ki gelmişiz, memleketimizde bu güzelliklere şahit olduğumuz için mutluyuz." dedi.

Kış turizmi için çalışmalar yürütülüyor

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Giresun yaylalarında turizmi çeşitlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansınca (DOKA) desteklenen projeyle Dereli ve Bulancak ilçelerinde kış ve yayla turizm alanlarının fizibilitesinin yapılacağını aktaran Sarıfakıoğulları, projenin toplam bütçesinin 122 bin 500 lira olduğunu kaydetti.

Sarıfakıoğulları, projeyle her iki ilçede 2 bin metre ve üstü rakıma sahip, iklim ve kar garantili, büyüklüğü 500 hektarın üstünde olan, bölgesel kalkınmaya ve rekabet gücüne katkıda bulunmak, uluslararası ölçekte kış turizm merkezi olabilecek alanlarda, turizm etkinliklerinin çeşitlendirilmek, kış, yayla ve alternatif turizm kapasitesinin belirlenebilmek için fizibilite raporunun hazırlanacağını ifade etti.

Kümbet Yaylası'ndaki 5,5 kilometre uzunluğunda kızak ve snowboard parkurunun Giresun Orman Bölge Müdürlüğünce ekoturizm alanı ilan edildiği bilgisini veren Sarıfakıoğulları, kızak etkinliklerinin bu yıl da devam edeceğini dile getirdi.

Sarıfakıoğulları, karın en uzun süre yerde kaldığı Bulancak ilçesi Bektaş Yaylası'nda 1974 yılında yapılan bir babylift bulunduğunu belirterek, "O alanda ki babylifti yeniden hayata geçirerek temel kayak eğitimi, snowboard ve kızak için Bektaş yaylasında da bir başlangıç yapılması için çalışma başlatılmış olup 2 ay içerisinde hizmete geçecektir." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Operasyon başlatıldı:Çok sayıda gözaltı var15 Ocak 2020 Çarşamba 14:24
  • Başvuru 1 milyonu geçti: Halkımız yönetimine güveniyor15 Ocak 2020 Çarşamba 14:14
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Çabamız akan kanın durmasıdır15 Ocak 2020 Çarşamba 14:11
  • Sincar'da nokta atışı: Toplantı halindeki PKK'lılar, MİT'ten gelen istihbaratla vuruldu15 Ocak 2020 Çarşamba 13:20
  • İstanbul Emniyeti'nden büyük operasyon15 Ocak 2020 Çarşamba 10:34
  • Türk iş insanından mağduru olduğu sahte imzayı 'korumaya' alan girişim15 Ocak 2020 Çarşamba 09:56
  • Kredi çıkmayanları yakan tuzak: Kredi dahi alamayan mağdurları…15 Ocak 2020 Çarşamba 09:47
  • Dersini veririz: Hafter tüm ülkeyi ele geçirecekti15 Ocak 2020 Çarşamba 09:43
  • Evinin önünde uyuşturucu satanları uyardı, dehşeti yaşadı15 Ocak 2020 Çarşamba 09:34
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 15 Ocak 2020 - ASKİ15 Ocak 2020 Çarşamba 09:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti