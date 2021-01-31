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Beyaza bürünen Yıldız Dağları ve Balkan köyleri görenleri hayran bırakıyor

Istranca Ormanları'nı da içerisinde barındıran 1031 rakımlı Yıldız Dağları ile bölgedeki Balkan köylerinde kar yağışının ardından oluşan manzara görenleri büyülüyor.
Beyaza bürünen Yıldız Dağları ve Balkan köyleri görenleri hayran bırakıyor

Trakya'da, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları ile Istranca Ormanları, kar yağışı ile muhteşem manzarasına bambaşka güzellikler katıyor.

Türkiye ile Bulgaristan sınırında bulunan, Istranca Ormanları'nı da içerisinde barındıran Yıldız Dağları, beyaz örtüsüyle de ilgi görüyor.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesindeki dağ ve ormanda oluşan güzellik, insana ayrı bir keyif veriyor.

Bir yandan "beyaz gelinliği" giyen dağlar, diğer yanda eteklerindeki Balkan köyleri, özellikle gün batımında ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

İçerisinde birçok güzelliği barındıran ormanlar, kar yağışıyla coşan dereler ve kuşların yankılanan sesleri ile insana huzur veriyor.

AA ekibi dağları, ormanları ve Balkan köylerinin bir kısmını drone ile görüntüledi.

"Dünyanın birçok ülkesini gezdim ancak böyle bir güzelliğe henüz rastlayamadım"
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ile beyaza bürünen Yıldız Dağları ile Istranca Ormanları'nın ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Kar yağışının ardından birçok vatandaşın bölgeye giderek dağ ve ormanları fotoğrafladığını anlatan Bilgin, "Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen ormanlarımız, dağlarımız ve köylerimiz kar yağışı ile adeta görsel şölen sunuyor. Bu güzellikler görülmeye değer. Dünyanın birçok ülkesini gezdim ancak böyle bir güzelliğe henüz rastlayamadım." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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