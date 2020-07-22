  • BIST 118.080
  • Altın 411,880
  • Dolar 6,8434
  • Euro 7,9229
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 22 °C
»

Beyazıt Meydanı'nda Ayasofya için Fetih Suresi okundu

BEYAZIT Meydanı'nda Önder İmam Hatipliler Derneği üyeleri, Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılması nedeniyle 81 ilde eş zamanlı olarak 100 bin Fetih Suresi okuma programı düzenledi.
Beyazıt Meydanı'nda Ayasofya için Fetih Suresi okundu

Ayasofya, 24 Temmuz'da kılınacak Cuma Namazı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak. Önder İmam Hatipliler Derneği üyeleri, Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle 81 ilde eş zamanlı olarak 100 bin Fetih Suresi okuma programı düzenledi. Derneğin İstanbul'da düzenlediği program ise Beyazıt Meydanı'nda gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek gerçekleştirilen programa çok sayıda dernek üyesi katıldı. Programda dualar edilerek Kuran-ı Kerim okundu. Programda açıklamalarda bulunan Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Sekreteri Abdullah Ceylan, "Medeniyetimizin binlerce yıllık sembolü ve İstanbul'un fethinin nişanı Ayasofya, 86 yıl aradan sonra tekrar cami oluyor. Bu bizim için tarihi mirası sahiplendiğimizin ve bu toprakların gerçek sahibi olduğumuzun işaretidir. Bir emanet üstlendiğimizin bilinciyle sorumluluğumuzun ağır olduğunun farkındayız. Bir o kadar da huzurlu ve mutluyuz. Okuduğumuz binlerce Fetih Suresiyle birlikte burada şükrümüzü eda ediyoruz." dedi. 

"BİZLERİ ULU MABEDE KAVUŞTURAN ALLAH'A ŞÜKREDİYORUZ"

Abdullah Ceylan, "Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiğinde ilk uğrak yeri, Rabbine şükretmek için gelip secdeye kapanığı mabetti. Fetihten 3 gün sonra 1 Haziran 1453'te de ilk Cuma namazını da burada eda etmişti. Medeniyetimizin başkenti İstanbul'daki bu tarihi mabet, Müslümanlar kadar Hristiyanların, ülkemizdeki vatandaşları kadar dünyanın yakından ilgilendiği bir mekândır. UNESCO Dünya Mirası listesine de alınan Ayasofya, tam 481 yıl cami olarak hizmet verdi. Fatih'in emanetinin 1934 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilmesi sadece Türkiye'nin değil tüm dünya Müslümanlarının da boynunu bükük bıraktı. Yıllarca ecdat yadigârının asli hüviyetini kazanması ve mahzun Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi için dua ettik. Ama her şeyin bir vakti, saati vardı. Ayasofya'nın özlediği cemaatine kavuşması için beklemesi gerekiyordu. Ve nihayet Danıştay tarafından 10 Temmuz'da Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya, Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek tekrar cami statüsüne dönüştürüldü. 86 yıllık ayrılıktan sonra bizleri ulu mabede kavuşturan Allah'a şükrediyoruz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuyumcu kuryesinin aracından altın dolu çanta çalındı22 Temmuz 2020 Çarşamba 19:59
  • Kestiği ağacın altında kalan kişi öldü22 Temmuz 2020 Çarşamba 19:58
  • Zonguldak'ta, 'kadın cinayetleri' protestosu22 Temmuz 2020 Çarşamba 19:57
  • Şehit ailesini duygulandıran emanet22 Temmuz 2020 Çarşamba 19:57
  • Kamyon ile çarpışan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi öldü22 Temmuz 2020 Çarşamba 18:55
  • Diyarbakır'da boş arazide erkek cesedi bulundu22 Temmuz 2020 Çarşamba 18:55
  • 16 yaşındaki kayıp Eylem, aranıyor22 Temmuz 2020 Çarşamba 18:54
  • Zabıtalar seyyar satıcıyı darbetti22 Temmuz 2020 Çarşamba 18:53
  • https://www.aykiri.com.tr/gazeteci-yazar-asim-gultekin-vefat-etti/4212/22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:53
  • Ankara'da kayıp olarak aranan Murat, Diyarbakır'da ölü bulundu22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti