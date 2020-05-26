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Beyazıt tramvay durağında ceset bulundu

Bağcılar-Kabataş tramvay hattının Beyazıt durağında, 60 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.
Beyazıt tramvay durağında ceset bulundu

Olay, saat 06.45 sularında Bağcılar-Kabataş tramvay hattının Beyazıt durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah görev değişimi yapan güvenlik görevlisi, erkek bir şahsın yerde hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede üzerinde kimliği çıkmayan 60 yaşlarında erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından üzerinde herhangi darp izi bulunmayan şahsın cesedi adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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