Beyazıt'ta Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin binalara yansıtılmasına tepki

-BEYAZIT Meydanı'nda toplanan bir grup, Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin devlet binalarına yansıtılması ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına tepki gösterdi.

Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen çeşitli dernek ve platform üyesi grup, Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin devlet binalarına yansıtılması ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına tepki gösterdi. Slogan atıp tekbirler getiren grup, burada bir basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Hasret Yıldırım, 2015 yılında Charlie Hebdo Dergisi tarafından yayınlanan iğrenç karikatürün Fransa'da yükselen İslam nefreti nedeniyle yeniden gündeme geldiğini belirterek, affedilemez karikatürün devlet desteğiyle gökdelenlere yansıtıldığını söyledi. Yıldırım, "Bu da İslamafobik eylemlerin artışına yol açmaktadır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz üzerinden İslam'a yapılan saldırıları hayretle temaşa etmekteyiz." şeklinde konuştu.

Bir süre daha slogan atıp ilahiler söyleyen grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.