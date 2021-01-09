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Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu

DENİZLİ'de beyin ölümü gerçekleşen Mesut Cerit'in (56) karaciğer ve 2 böbreği, 3 ilde organ bekleyen hastalara nakledilecek.
Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu

Merkezefendi ilçesindeki evinde 29 Aralık'ta rahatsızlanarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut Cerit'in, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Cerit’in 11 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi yetkilileri, Cerit ailesiyle görüştü. Ailenin organ bağışına onay vermesi üzerine Cerit’in karaciğeri ile 2 böbreği ameliyatla alınarak, Denizli Antalya ve İzmir'de organ bekleyen hastalara nakledilecek.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Berna Öztürk, Mesut Cerit'in ailesine başsağlığı dileyerek, organ bağışı konusundaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.Öztürk, "Bu şekilde duyarlı aileleri görmek, acılarını bir kenara bırakarak, başka hayatlara umut olmak adına hepimizi mutlu ediyor. Mesut Cerit'ten alınan organlar, 3 ilimizde organ bekleyen hastalara gönderildi. Tüm vatandaşlarımıza seslenerek, onları bir kez daha organ bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

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