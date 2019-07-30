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Beykoz AK Parti Gençlik Kolları'nın yatta toplantı yapması tepki çekti

Beykoz AK Parti Gençlik Kolları Yürütme Kurulu toplantısının yatta yapılması sosyal medyada paylaşılınca tepkiye neden oldu.
Beykoz AK Parti Gençlik Kolları'nın yatta toplantı yapması tepki çekti

Beykoz AK Parti Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından lüks bir yatta yürütme kurulu toplantısının yapıldıüğına ilişkin bir fotoğraf paylaşıldı.

Paylaşımda, "Yürütme Kurulu Toplantımızı İlçe Başkanımız Furkan Çeliker nezaretinde gerçekleştirdik. Aldığımız kararlar hayırlara vesile olmasını temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı. 

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Resmi hesaptan yapılan paylaşım, gelen tepkiler sonrası kaldırıldı. Toplantının yatta yapılması sosyal medyada ciddi eleştirilerin yapılmasına neden oldu.

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Kaynak: Karar

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