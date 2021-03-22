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Beykoz'da binanın çatısına yıldırım düştü

BEYKOZ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından 3 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü. Olayda şans eseri yaralı ve can kaybı bulunmazken, çatı katında çıkan yangına mahalle sakinleri müdahale etti.
Beykoz'da binanın çatısına yıldırım düştü

Olay, saat 17.00 sıralarında Beykoz Yeni Mahalle Ebegümeci Sokak üzerinde meydana geldi. Sağanak yağış sonrası sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın çatısına büyük bir gürültüyle yıldırım düştü. Sesi duyan mahalle sakinleri ise panik yaşadı. Düşen yıldırım sonrası çatıda yangın çıktı. Mahalle sakinleri içeri girerek yangına müdahale etti. Olayda şans eseri yaralı ve can kaybı bulunmazken bölgeye ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde soğutma çalışması yaptı. Çatının dış yüzeyinde hasar oluştu. Yıldırımın düştüğü binanın yanındaki evde oturan bir kişinin kulağında gürültü nedeniyle duyma kaybı yaşandı. 
 

"YILDIRIM DÜŞÜNCE BİR PATLAMA OLDU ÇOK ŞİDDETLİ"

Yangına müdahale eden Hakan Par, "Yıldırım düşünce bir patlama oldu çok şiddetli. Biz de yan tarafta oturuyoruz, korktuk. Bir baktık aydınlık var. Annem çıktı, yukarı. Baktı yan taraftaki ev yanmaya başladı. Dumanlar yükseliyordu. Hortumu aldım koştum çatıya doğru. Müdahale etmeye çalıştım. İçerisi alev alev de tahtalar tutuşmuş. Hortumu tutmaya devam ettim 20 dakika sonra itfaiye geldi. Yaralı yok zaten ev sahibi yokmuş. Biz açtık kapıyı zar zor. Evde şu an bir şey yok ama yıldırımın sesi çok yüksekti. Bir anda patladı. Ağabeyimin bir kulağı gürültüden dolayı duymuyor. Bizim eve doğru geldiği için yankı yaptı, salladı evi" dedi.

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