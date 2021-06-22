  • BIST 1.410
  • Altın 494,324
  • Dolar 8,6458
  • Euro 10,3181
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 17 °C
»

Beykoz'da damacana yüklü kamyonet otomobile çarpıp devrildi: 2 yaralı

BEYKOZ'da süratli olduğu iddia edilen damacana yüklü bir kamyonet, yeşil ışıkta dönüş yapılan bir otomobile çarptı. Kazada araç sürücüleri yaralanırken, otomobilde bulunan 35 günlük bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Beykoz'da damacana yüklü kamyonet otomobile çarpıp devrildi: 2 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Beykoz Yeni Riva Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Süratli olduğu iddia edilen Birol Akdağ yönetimindeki 34 AS 1908 plakalı damacana yüklü kamyonet, cadde üzerinde ilerlediği sırada kendisine yeşil ışık yanmasının ardından Soğuksu yönüne dönüş yapmak isteyen Aleyna Boruzan'ın kullandığı 34 RN 4433 plakalı otomobile çarptı. Ardından kamyonet trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptıktan sonra devrildi. Damacanalar yola savrulurken, araçtan sızan yakıt yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüleri ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan 35 günlük bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından Yeni Riva Yolu Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu. Kamyonetten sızan yakıtın yola daha fazla dökülmemesi için damacana kullanıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. Kamyonetteki damacanalar başka bir araca yüklendi. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 

Otomobil sürücüsü Aleyna Boruzan'ın ağabeyi Uğur Boruzan, "Benim kız kardeşim Kavacık yönünden bu tarafa gelirken kırmızı ışıkta duruyor. Yeşil yandığı esnada Soğuksu tarafına dönüş yaparken yukarıdan gelen kamyonetin, dışarıdaki insanların söylemesi üzerine aşırı yüklü ve süratli bir şekilde duramayarak kız kardeşimin aracına iki kapıdan vuruyor, buraya savuruyor. Şu anda da 35 günlük bir yeğenim var. Kız kardeşim hastanede tedavi altında. O da arabanın içindeydi, Allahtan sol taraftaydı. Bebek koltuğunda bağlı olduğu için sağlığında bir problem çıkmadı. Hastaneden aldığım habere göre" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beykoz'da damacana yüklü kamyonet otomobile çarpıp devrildi: 2 yaralı22 Haziran 2021 Salı 20:16
  • Salihli'de 4 bin dekar alan dolu yağışından etkilendi22 Haziran 2021 Salı 20:16
  • Silivri'de yakıt tankeri devrildi, sürücü yaralandı22 Haziran 2021 Salı 19:30
  • Çorum'da 'dolu' nedeniyle karayolu buz pistine döndü 7 araç çarpıştı; 1 yaralı22 Haziran 2021 Salı 19:28
  • Engelli gençlerin aşkı engel tanımadı22 Haziran 2021 Salı 19:19
  • Bursa'da, öğrenci yurdunun çatısında yangın22 Haziran 2021 Salı 18:32
  • İlmek ilmek dokudukları kilimler gelir kapısı oldu22 Haziran 2021 Salı 18:31
  • Yalova kıyılarından 13 günde 1662 metreküp müsilaj toplandı22 Haziran 2021 Salı 17:37
  • Ümraniye'deki koca dehşeti; anne ve oğlunun cenazeleri adli tıptan alındı22 Haziran 2021 Salı 17:36
  • Malatya'da 1 milyon 244 bin kaçak makaron ele geçirildi22 Haziran 2021 Salı 17:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti