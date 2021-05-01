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Beykoz'da feci kaza kamerada; kamyonet otomobile böyle çarptı

Beykoz'da feci kaza kamerada; kamyonet otomobile böyle çarptı
Beykoz'da freninin tutmadığı öne sürülen kamyonet otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlar kullanılamaz hale geldi. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Beykoz Paşabahçe Polenezköy yolu üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, Hayati Altunbey idaresindeki 41 DF 008 plakalı kamyonetin freni Işık Sokak'tan indiği sırada tutmadı. Yokuş aşağıya hızı artarak caddeye doğru ilerleyen kamyonet, Erkan Bahar'ın kullandığı 34 CJF 340 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken iki araçta kullanılmaz hale geldi. İncelemelerinin ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayı anlatan Kenan Altunbey "Kamyonetin freni patlıyor. Arkadaş otomobil ile gelmese direk duvara vuracak. Gelen mala geliyor. Canda bir şey yok çok şükür. Emniyet kemeri takılı. Hava yastığı olmasa şoför arkadaş da zaten sağ çıkmayacaktı. Gelen mala geldi, cana gelmedi. Allah kurtarmış ikisini de" şeklinde konuştu.

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