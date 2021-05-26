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Beykoz'da uyuşturucu serasına çevrilen daireye baskın

Beykoz'da 3 katlı binanın bodrum katına düzenlenen operasyonda 300 kök Hint keneviri ele geçirildi. Evi seraya çeviren ve Esenler Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yaptığı öğrenilen E.Y.(30) gözaltına alındı.
Beykoz'da uyuşturucu serasına çevrilen daireye baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz Elmalı Mahallesi'nde bulunan bir eve 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından gece bu akşam operasyon düzenledi. 3 katlı binanın bodrum katındaki daireye baskın yapan ekipler evin iki odasının özel sistemlerle uyuşturucu yetiştirilmek üzere seraya çevrildiğini belirledi. 2 odada 300 kök Hint keneviri, ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Evi seraya çeviren ve Esenler Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yaptığı öğrenilen E.Y.(30) gözaltına alındı.

Öte yandan Ateş isimli dedektör köpekte evde arama yaptı. Evde hint kenevirinin yetişmesine uygun ortam sağlamak için ısıtıcılı ışıklar, led ışıklar, ısı dağıtım fan düzeneği, vantilatör gibi cihazlara el konuldu.

 

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