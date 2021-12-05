  • BIST 1.910,41
  • Altın 779.61577
  • Dolar 13.7178
  • Euro 15.5042
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 7 °C
»

Beylikdüzü D - 100'de makas attığı öne sürülen otomobil takla attı: 1 yaralı

BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu'nda, sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, önündeki araca çarparak takla attı. Takla atan araçta sıkışan sürücü, hafif şekilde yaralandı.
Beylikdüzü D - 100'de makas attığı öne sürülen otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında, D-100 Karayolu'nun Beylikdüzü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün Edirne istikametine makas atarak ilerlediği öne sürülen 34 NV 7172 plakalı otomobil, önünde seyreden Tamer Berber idaresindeki otomobile çarparak takla attı. Takla atan araç, metrelerce sürüklendi. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Kazayı gören sürücülerin yardımı ile sıkıştığı yerden kurtarılan hafifi yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapıldı. 

  

"YAKLAŞIK 80 METRE SÜRÜKLENDİ"

Kazayı gördükten sonra yardıma koşan ANDA Arama Kurtarma Personeli Yunus Emre Haşlama, "Araç seyir halindeydi. Başka bir araca çarparak takla attı. Yaklaşık 80 metre sürüklendi. Arama kurtarma personeliyim. Kazayı görünce müdahale ettim. Sürücüyü otomobilden çıkardık. Şu an ambulansta kontrolleri yapılıyor" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 250 yıllık bina alev alev alev yandı; bir kadın pencereden atladı05 Aralık 2021 Pazar 18:20
  • Yozgat'ta kazada hayatını kaybeden asker, Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı05 Aralık 2021 Pazar 17:25
  • Halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hastanede öldü05 Aralık 2021 Pazar 17:24
  • Ankara'da patlayan doğal gaz borusu alev aldı05 Aralık 2021 Pazar 17:23
  • İhraç ürünü ahşap oyuncakları yeni nesillere öğretiyorlar05 Aralık 2021 Pazar 16:25
  • Gönüllü öğretmenler evleri ziyaret edip öğrenci ve velilerle kitap okuyor05 Aralık 2021 Pazar 16:22
  • Arif Çavuş ömrünün 25 yılını geçirdiği taylardan ayrı kalamıyor05 Aralık 2021 Pazar 11:35
  • Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı04 Aralık 2021 Cumartesi 17:30
  • Palandöken'de kayak heyecanı başlıyor04 Aralık 2021 Cumartesi 15:57
  • Antalya'da sağanak etkili oluyor04 Aralık 2021 Cumartesi 10:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti