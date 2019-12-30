Beylikdüzü'nde bir ilkokulun çatısı uçtu

Beylikdüzü'nde bulunan Büyükşehir İlkokulu çatısı fırtına nedeniyle okul bahçesine uçtu. Olay sırasında bahçede öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önledi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin okul bahçesinde çalışması sürüyor.
Beylikdüzü'nde bulunan Büyükşehir İlkokulu çatısı fırtına nedeniyle okul bahçesine uçtu. Olay sırasında bahçede öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önledi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin okul bahçesinde çalışması sürüyor.
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