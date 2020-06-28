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Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan araç 100 metre sürüklendi

BEYLİKDÜZÜ'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı
Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan araç 100 metre sürüklendi

Kaza, saat 03.00 sıralarında Beylikdüzü D-100 Karayolu Avcılar istikameti, Bizimkent Köprüsü altında meydana geldi. İddiaya göre, Taha Ç'nin kullandığı 34 NA 0303 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken önünde seyreden araçları geçmek istedi. Bu esnada sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç takla atmaya başlayarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan sürücü Taha Ç. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yanındaki arkadaşı Anıl Sarı'nın ise tedavisi olay yerindeki ambulansta yapıldı. Takla atarak yolda ters dönen hafif ticari araçtan sızan yakıt yola aktı. Araç çekici yardımıyla kaldırılırken, görevliler yola saçılan araç parçalarını ve sızan yakıtı temizledi.

"ARABALARA MAKASA GİRECEKTİK, GEÇEMEDİK"

Kazayla ilgili konuşan Anıl Sarı, "Sağ şeritteydik, arabalarla makasa girecektik. Sinyalimizi vermişken geçemedik. Araba toplayamayınca da takla attık. Direkt yolda takla atarak sürüklendi" dedi.

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