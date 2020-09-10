  • BIST 1.099
  • Altın 470,409
  • Dolar 7,4485
  • Euro 8,8480
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 26 °C
»

Beylikdüzü'nde minibüslere havadan denetim

BEYLİKDÜZÜ'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında yapılan denetimlerde, denetleme noktasına gelmeden fazla yolcuları indiren minibüs şoförleri drone ile havadan tespit edildi.
Beylikdüzü'nde minibüslere havadan denetim

Beylikdüzü'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler kapsamında D-100 Karayolu üzerinde Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarında maske ve ayakta yolcu yasağına yönelik denetleme yapıldı. Denetimlerde maske takmayan yolculara ve toplu taşımada ayakta yolcu taşıma kuralına uymayan sürücülere 900 liradan 3 bin 150 liraya kadar cezai işlem uygulanması için tutanak düzenlendi.
 

FAZLA YOLCUSUNU İNDİRENLER DRONE İLE HAVADAN TESPİT

Yapılan denetimlerde drone da kullanıldı. Toplu taşıma araçlarının şoförleri, birbirlerine denetleme ile ilgili haber vermesi sonrasında denetleme noktasının gelmeden fazla yolcularını indiren şoförler drone ile tespit edildi. Polisin durdurduğu minibüste sürücü fazla yolcu olmadığını iddia ederken bir yolcu da denetleme noktası gerisinde fazla yolcuların indirildiğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu kavga; belediye başkanı darbedildi10 Eylül 2020 Perşembe 18:47
  • Çamlıca gişelerde toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi10 Eylül 2020 Perşembe 18:46
  • İdlib şehidi Tuğgeneral Sezgin Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı10 Eylül 2020 Perşembe 18:45
  • Bakan Karaismailoğlu: Diyarbakır'a 18 yılda 7 milyar TL yatırım yaptık10 Eylül 2020 Perşembe 18:45
  • Bolu'da koronavirüs denetimleri10 Eylül 2020 Perşembe 18:43
  • Çavuşoğlu: Gine-Bissau'daki FETÖ okulları kapatıldı10 Eylül 2020 Perşembe 18:42
  • Vali Yerlikaya: Evde izolasyonu ihlal eden 526 kişiye ceza10 Eylül 2020 Perşembe 16:45
  • Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu kavga; belediye başkanı darbedildi10 Eylül 2020 Perşembe 15:56
  • Bakan Soylu: PKK'nın dağlarda 400 civarı elamanları kaldı10 Eylül 2020 Perşembe 15:45
  • Ankara Valisi Vasip Şahin: Kurallara riayet edilmezse günün şartlarına ve ihtiyaçlarına göre yeni ek tedbirler alınacak10 Eylül 2020 Perşembe 15:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti