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Beylikdüzü'ndeki pazarda dikkat çeken kalabalık

Türkiye'deki koronavirüs vakalarının düşüş trendine girmesi, vatandaşların tedbirleri gevşetmesine neden oldu.
Beylikdüzü'ndeki pazarda dikkat çeken kalabalık

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkılmaması yönünde çağrılar yapılırken, Beylikdüzü'nde kurulan semt pazarındaki kalabalık dikkat çekti. Market ve pazar yerlerinde maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından çoğu kişinin maskesiz dolaştığı, sosyal mesafe kurallarının da çiğnendiği görüldü.

MEYVE SEBZELERİ ELLERİYLE SEÇTİLER

Bazı tezgahlarda ise müşteriler sebze ve meyveleri elleri ile seçmesi dikkat çekti. Polis ekipleri maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Öte yandan bazı tezgahlarda müşterilerin sebze ve meyveleri elleyerek seçtikleri görüldü.

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