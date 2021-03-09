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Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan evlat nöbetindeki annelere destek ziyareti

İSTANBUL'un Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, eşi Seyhan Yıldız ile birlikte Diyarbakır'daki HDP binası önünde 553 gündür evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti.
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan evlat nöbetindeki annelere destek ziyareti

Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan 212 aile, 553 gündür evlat nöbetine devam ediyor. Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla evlat nöbetindeki ailelere Türkiye'nin dört bir yanından sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin ziyaretleri sürüyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da eşi Seyhan Yıldız ile Diyarbakır'a gelerek, evlat nöbetindeki ailelere desteklerini iletti. Annelere gül veren Başkan Yıldız, HDP önünde evlatlarını hasretle beklediklerini söyledi. Yıldız, "Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve anaların yüreğini yakan bütün terör örgütlerini lanetliyorum. Burada bu anneler, bize vatanı ve evlatlarını emanet eden cetleri gibi evlatlarını bu vatan için yetiştirdiler. Fakat terör örgütü PKK ve duyarsız siyasi parti HDP tarafından 553 gündür evlatlarına kavuşamamanın acısını çekiyorlar. Bir evlat olarak buradaki anaların yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadeleye devam edecektir" dedi.

Terör ve teröristlerle arasına mesafe koymayanların tarihin çöplüğüne atılacağını kaydeden Başkan Yıldız, "Buradaki anaların yüreği yanarken, terör örgütüne destek veren siyasi partinin genel başkanının Kadınlar Günü'nü kutlamak suretiyle safını belli eden bütün siyasiler de buradaki tabloyu görmelidir. Oturdukları yerde HDP'nin eş genel başkanına güzelleme yapanlar, onların Kadınlar Günü'nü kutlayanlar, buradaki anneleri görmelidir. Buradaki anneler, evlatlarını yetiştirdiler. Buradaki kadınlar ve anaların, vatan için mücadele eden, bugüne kadar şehit olan tüm kadınları yetiştiren annelerin Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Buradaki annelerin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyorum. Bu topraklarda umut hep vardır. Buradaki anne ve kadınların duaları, inanıyorum ki bir an önce evlatlarını kendilerine kavuşturacak. Buradaki kadınların yanındayım. Buruk Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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