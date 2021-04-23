Beyoğlu sokaklarında 23 Nisan kutlamaları

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 23 Nisan konvoyu ile Beyoğlu’nun 45 mahallesini dolaşarak çocukların bayramını kutladı.

Beyoğlu Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında evden çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için özel bir etkinlik düzenledi. Türk Bayrakları ve balonlarla süslenen otobüs, içinde maskotların bulunduğu vosvos ve belediye bandosunun yer aldığı konser aracından oluşan konvoy, çocuklarla buluşmak üzere belediye binası önünden hareket etti. 23 Nisan şarkıları ve marşları eşliğinde Beyoğlu’nun 45 mahallesini gezen konvoy çocuklara 23 Nisan coşkusu yaşattı. Otobüsün içinde bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız, balkon ve pencerelerden otobüsü izleyen ve ellerindeki bayraklarla şarkılara eşlik eden çocukların bayramını kutladı. Konvoyla birlikte zabıta ekipleri de bayramı evlerinde geçiren çocuklara ve vatandaşlara on binlerce Türk bayrağı dağıttı.

“ÇOCUKLARIN YÜZLERİNDEKİ GÜLÜCÜKLER UMUTLAR HİÇ SOLMASIN”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde olan çocukların bayramı buruk geçirmemeleri için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Salgın döneminde kısıtlı şartlarda kutlamalar yapıyoruz. Bugün de yüz yıl öncesine gidiyoruz. 101 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisimiz açıldı. Mustafa Kemal Atatürk bugünü çocuklara armağan etti. Cumhuriyeti emanet ettiğimiz çocukların bayramıdır. Onlar geleceğimizin teminatı. Yüzlerindeki gülücükler umutlar hiç solmasın. Salgın döneminde kısıtlı şartlarda kutlamalar yapıyoruz. Biz de kendi imkanlarımızla Beyoğlu’nun bütün sokaklarında çocuklarımızın bayramını kutluyoruz. Onların coşkusuna, neşesine ve mutluluğuna ortak oluyoruz. Hep birlikte bu coşkuyu ve heyecanı yaşıyoruz. Bütün milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

23 NİSAN’I BAYRAK SALLAYARAK KUTLUYORUM

Çok heyecanlı olduğunu anlatan Muhammed Furkan Yıldırım, “Çok heyecanlıyım görevli abiler bana bayrak verdi. Çok mutlu oldum. 23 Nisan’ı bayrak sallayarak kutluyorum. Süslenmiş arabaları ve başkanımızı görünce çok heyecanlandım. Bütün çocuklarımızın bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.