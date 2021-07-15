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Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatı katında yangın

BEYOĞLU'nda 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangının çıktığı binadaki yürüme engelli bir kişi komşularının yardımıyla dışarıya çıkarıldı.
Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatı katında yangın

Beyoğlu Yahya Kahya Mahallesi Tahta Fırını Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, binada yaşayan yürüme engelli bir kişi ise komşularının yardımıyla aşağıya indirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

"İÇERİDE ENGELLİ BİR ABİMİZ VARDI"

Yangının çıktığı binadan yürüme engelli kişiyi kurtaranlardan biri olan Celal Turp, "Bir abi 'benim ev yanıyor' dedi. Koşa koşa geldik. İçeride engelli bir abimiz vardı. Onu çıkarttık. Yukarıda yangın başlamıştı zaten biz geldiğimizde, itfaiye müdahale etti. Şu an yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Engelli olan kişi yanan binanın içindeydi. Kendisini şahsen tanımıyorum ama komşumuz oluyor.  Şu an durumu iyi. Gölge bir yere aldık su verdik dinleniyor." Dedi

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