  • BIST 1.100
  • Altın 459,436
  • Dolar 7,6904
  • Euro 8,9653
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 22 °C
»

Beyoğlu'nda çatıdan düşen kadın ağır yaralandı

Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatısından yan taraftaki iş yerinin çatısına düşen kadın ağır yaralandı.
Beyoğlu'nda çatıdan düşen kadın ağır yaralandı

Olay, Taksim Kilit Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında dün saat 18.15 sıralarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın, binanın çatısından Halas Sokak'ta bulunan iş yerinin çatısına düştü. İş yerindekiler, gelen ses üzerine merdiven dayayarak çatıya baktı. Kadının çatıda hareketsiz yattığını görmeleri üzerine durumu polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveni ile çatıya çıkan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi bulunduğu yerde yaptı. İtfaiye ekiplerinin de yardımı ile çatıdan indirilen ağır yaralı kadın, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı görüp ihbarda bulunan Dilber Kaya "Ben yoldan geçiyordum, bir baktım aşağıya düştü kadın. Emniyete, itfaiyecilere haber verdik, gereğini yaptılar. İtfaiyeciler gelip aşağıya indirdiler. 'Nefes alıp veriyor' diyorlardı" dedi.

Sokakta esnaflık yapan Hasan Bayram da, "O kırmızı binadan atladı ya da düştü, biz bilmiyoruz ne olduğunu. Deponun üzerinde ses duyunca merdiveni dayadık, baktık. Birisinin yattığını gördük, ambulansa haber verdik" diye konuştu.   

Polis ekipleri, kadının nasıl düştüğünü belirlemek için çalışma başlattı.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cübbeli Ahmet Hoca’dan Süleyman Soylu açıklaması24 Eylül 2020 Perşembe 11:02
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Yarın itibarıyla 83 bin annemize 36,7 milyon TL doğum yardımı yapacağız24 Eylül 2020 Perşembe 11:02
  • TSK'da 'düğün ve nikah' uyarısı24 Eylül 2020 Perşembe 11:00
  • Düzce'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı24 Eylül 2020 Perşembe 11:00
  • Meteorolojiden 3 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı24 Eylül 2020 Perşembe 10:59
  • Silivri'de servis minibüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı24 Eylül 2020 Perşembe 10:36
  • Antarktika belgeselinin galası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı24 Eylül 2020 Perşembe 10:34
  • Limanın girişi çakıl taşlarıyla doldu, tekneleri çıkaramıyorlar24 Eylül 2020 Perşembe 10:33
  • Pendik'te hafriyat kamyonu taşıyan tır'ın tehlikeli yolcuğu kamerada24 Eylül 2020 Perşembe 10:32
  • Türkiye, UMKE ile dünyanın sayılı ülkeleri arasına “resmen” girdi24 Eylül 2020 Perşembe 10:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti