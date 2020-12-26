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Beyoğlu'nda cep telefonu hırsızlığını köpek önledi... O anlar kamerada

Beyoğlu'nda cep telefonu hırsızlığını köpek önledi... O anlar kamerada
Beyoğlu'nda, cep telefonu hırsızlığı köpek tarafından engellendi. Masa üstüne bırakılan cep telefonunu çalındığını fark eden 'Cemile' adlı köpeğin kovaladığı hırsız, telefonu yere atarak kaçmak zorunda kaldı. 

Güvenlik kamerasına yansıyan olay, geçtiğimiz pazartesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Demirkılıç, arkadaşları ile sokakta sohbet ederken, yanlarından geçen kimliği belirsiz bir kişi, masada duran cep telefonunu alarak koşmaya başladı. Sohbet eden arkadaşların fark etmediği hırsızlığı gören Demirkılıç'ın köpeği 'Cemile', hırsızın peşine düştü. Hırsız, köpeğin kendisini kovalaması üzerine çaldığı telefonu yere atarak kaçtı. Bu sırada, yaşananlara anlam veremeyen Erkan Demirkılıç ile arkadaşları, köpeğin adama saldırdığını zannederek engellemek için harekete geçti. Demirkılıç, yola düşen telefonu, kaçan kişiye ait olduğu düşüncesiyle yerden aldığı sırada, telefonun arkadaşına ait olduğunu fark etti. 

Hırsızlığı telefonu yerden aldıktan sonra anladıklarını belirten Erkan Demirkılıç, "İki, üç önce arkadaşlarla burada sohbet ediyorduk. O an aradan bir arkadaş geçiyor; 'telefonu nasıl aldı, nasıl etti, nasıl çekti' hiç farkına varmadık. Koşmaya başladı, koşarken telefonu düşürdü. Biz telefon onunda zannediyorduk. Köpek kovaladı diye düşürdü zannettik. 'Arkadaşım, telefonunu düşürdün, al' diyecektik, bir baktık telefon bizim. Nasıl almış, nasıl götürmüş anlamadık ama 'Cemile' köpeğimiz sayesinde sahip çıktık" dedi.

Sokak sakinlerince de sevilen Cemile'nin 4.5 yıldır kendileriyle olduğunu ifade eden Demirkılıç "4.5 yıldır serbest yaşattık onu. Böyle bir sadık köpek olduğu için de duacıyız" diye konuştu.

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