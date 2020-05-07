  • BIST 98.399
  • Altın 392,864
  • Dolar 7,1223
  • Euro 7,7005
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Beyoğlu'nda maskesiz dolaşanlara ceza kesildi

İstanbul Caddesi'nde maskesiz gezen 8 kişiye para cezası kesildi. Ceza kesilen vatandaşlardan biri cezayı ödeyecek parası olmadığını söylerken, bir vatandaş da polise itiraz ederek sokakta maskesiz yürümenin yasak olmadığını savundu.
Beyoğlu'nda maskesiz dolaşanlara ceza kesildi

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından, İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanmaya başladı. Uzun süredir sessizliğe gömülen caddede pazartesi başlayan hareketlilik hafta boyunca devam etti.

İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığa tepki gösteren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye günlük koronavirüs tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım" diye yazdı.
 

ZABITA CADDE GİRİŞİNDE MASKE DAĞITIYOR

Polis ekipleri, İstiklal Caddesi'nde denetimleri sıklaştırırken, sık sık anons yaparak vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat etmesi yönünde uyarılarda bulundu. Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri de İstiklal Caddesi girişi ve Galatasaray Meydanı'nda stant kurarak, vatandaşların ateşini ölçüp, maske dağıttı.



SOKAKTA MASKESİZ DOLAŞMANIN YASAK OLMADIĞINI SAVUNDU

Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen caddede maskesiz dolaşan 8 kişi, polis tarafından durdurularak haklarında cezai işlem uygulandı. Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet ettikleri gerekçesiyle ceza kesilen vatandaşlardan biri polise itiraz ederek maskesiz yürümenin yasak olmadığını savundu. Polis, "Sokakta maskesiz yürümek bu yasaklara dahil değil" değil diye itirazda bulunan kişiye "Sokaklarda değil, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda var" diye cevap verdi.

Cezayı ödeyecek parası olmadığını ifade eden bir vatandaş ise, "Ben bir aydır bin lira para alamadım. Maskemi alıp geleyim, ben çalışmıyorum. Ben bin lira min lira ödeyemem" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe'de 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı07 Mayıs 2020 Perşembe 20:58
  • Türkiye'den Cezayir'e Kovid-19 yardımı07 Mayıs 2020 Perşembe 16:43
  • EPDK, İGDAŞ'tan mevzuata aykırı faturaların iptalini istedi07 Mayıs 2020 Perşembe 16:31
  • Rekabet Kurumu: 29 teşebbüse soruşturma açtık07 Mayıs 2020 Perşembe 16:24
  • Beylikdüzü'ndeki pazarda dikkat çeken kalabalık07 Mayıs 2020 Perşembe 16:23
  • Rekabet Kurumu: 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı07 Mayıs 2020 Perşembe 15:50
  • Ağrı'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride arandığı belirlendi07 Mayıs 2020 Perşembe 14:49
  • Karayollarının 2020 'yol haritası' devrede07 Mayıs 2020 Perşembe 14:44
  • Danıştay Başkanlığına Zeki Yiğit seçildi07 Mayıs 2020 Perşembe 14:38
  • Karayollarının 2020 'yol haritası' devrede07 Mayıs 2020 Perşembe 14:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti