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Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda görevli polis memurlarına silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı

Piyalepaşa Bulvarı'ndaki bir benziliğin önünde yol kontrolü yapan polis ekiplerine ateş açıldı.

2 POLİS YARALANDI

Polis ekiplerinin anında karşılık verdiği olayda, 2 polis memuru yaralandı.

SALDIRGAN YARALI YAKALANDI

Henüz kimliği belirlenemeyen saldırgan da yaralı olarak yakalandı.

Çevredeki hastanelere sevk edilen ve tedavi altına alınan polis memurları ve saldırganın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve saldırının nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

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