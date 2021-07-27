Beyoğlu'nda silahlı kavga: 3 ölü

Alınan bilgiye göre, Örnektepe Mahallesi Kanarya Sokak'ta dünür olan iki akraba grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Silahların da kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada silahla bacağından yaralanan şüphelinin tabancayla ateş ederek 3 kişiyi öldürdüğü belirlendi.
Bacağından yaralanan şüpheli olay yerinde yakalandı. Şüpheli, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
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