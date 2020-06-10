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Beyoğlu'nda tarihi binanın duvarı çöktü: 3 yaralı 

Beyoğlu'nda tehlikeli olduğu için en üst katının yıkımı yapılan tarihi binanın duvarı işçilerin üstüne çöktü. Çökme nedeniyle yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Çökme olan tarihi bina havadan da fotoğraflandı.
Beyoğlu'nda tarihi binanın duvarı çöktü: 3 yaralı 

Olay, dün saat 16.45 sıralarında meydana geldi. Beyoğlu Dünya Sağlık Sokak'ta bulunan ve ikinci derece tarihi eser sayılan Mustafa Bey Apartmanı'nın en üst katında, tehlike nedeniyle yıkım çalışması yapan işçiler dinlenmek için mola verdi. 6 katlı binanın 2'nci katında dinlenen işçilerin üstüne yıkım yapılan yerden duvar çöktü. Yaşanan duvar çökmesi nedeniyle 3 işçi yaralandı.

Gürültü ve bağrışmaları duyan çevredekiler, yaralıların yardımına koştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan işçileri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Çökme sonucu 3 işçinin yaralandığı tarihi bina havadan da fotoğraflandı. 

Öte yandan 5 yıl önce de bu apartmana fotoğraf çekimi yapmak için giren Polonyalı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Jakub Protr Kulwicki, balkonun demir korkuluğunun kopması sonucu bina boşluğuna düşerek hayatını kaybetmişti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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