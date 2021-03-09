  • BIST 1.549
  • Altın 420,739
  • Dolar 7,6456
  • Euro 9,0872
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 8 °C
»

Beyoğlu'nda trans bireyin yüzüne tuz ruhu atıldı

BEYOĞLU'nda, Suriye uyruklu trans bireyin yüzüne, oturduğu binanın önünde tuz ruhu atıldı. Yaralanan trans birey hastaneye kaldırılırken, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırganın yakalanması için çalışmalara başlandı.
Beyoğlu'nda trans bireyin yüzüne tuz ruhu atıldı

İstiklal Caddesi Sadri Alışık Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Suriye uyruklu trans birey Ayhan M., oturduğu binadan dışarı çıktığı sırada, yüzü cerrahi maskeli ve kapüşonlu bir kişi bina kapısına yaklaştı. Kapı önünde Ayhan M. ile karşılaşan kişi, elindeki şişede bulunan tuz ruhunu trans bireyin yüzüne attı.  

Ayhan M. acı içinde kendini yere atarken, saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ayhan M. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, Ayhan M.nin eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Jandarma, kamyonette 25 kaçak göçmen yakaladı09 Mart 2021 Salı 21:05
  • Araçlara çarpıp, tüfekle rastgele ateş açan sürücü, intihar etti; o anlar kamerada09 Mart 2021 Salı 20:09
  • Beyoğlu'nda trans bireyin yüzüne tuz ruhu atıldı09 Mart 2021 Salı 20:08
  • Kaynak makinesinden uyuşturucu çıktı; 1 tutuklama09 Mart 2021 Salı 20:07
  • Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sağay’ın evi kurşunlandı09 Mart 2021 Salı 19:10
  • Bursa'da uyuşturucu partisine baskın09 Mart 2021 Salı 17:23
  • Alaşehir'de kaçak kazıya 5 gözaltı09 Mart 2021 Salı 17:21
  • 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Birini öldürdüm' dedi08 Mart 2021 Pazartesi 23:49
  • FETÖ firarisi, elbise dolabındaki gizli bölmede yakalandı08 Mart 2021 Pazartesi 23:45
  • Kısıtlamaya uymayan kişiler bekçileri darbetti08 Mart 2021 Pazartesi 23:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti