  • BIST 1.112
  • Altın 503,805
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 13 °C
»

Beypazarı Altınköy'de

Altındağ Belediyesi Ankara'nın ilçelerini Altınköy'de ağırlamaya devam ediyor. Kalecik, Akyurt, Çubuk, Çamlıdere, Güdül ve Kızılcahamam’ın ardından, başkentin bir diğer güzel ilçesi Beypazarı, Altınköy Açık Hava Müzesi'nin konuğu oldu.
Beypazarı Altınköy'de

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın davetiyle Altınköy Açık Hava Müzesi'nde misafir olan ilçe belediyeleri arasında Beypazarı da yerini aldı. Beypazarı Belediyesi'nin tanıtım standını, ev sahibi Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ve Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan birlikte açtı. Beypazarı Belediyesi standı, Pazar günü akşamına kadar ziyarete açık olacak.

bypazraltnky_2.jpg

BEYPAZARI KURUSU ALTINKÖY’DE
İlçe belediyeleriyle yapılan bu işbirliğinden dolayı çok memnun olduklarını ifade eden Başkan Asım Balcı "İlçe belediyelerimizi ve başkanlarımızı Altınköy Açık Hava Müzesi'ne davet ediyor, burada kendilerine tahsis ettiğimiz yerde kültürel, tarımsal ve geleneksel zenginliklerini tanıtmalarına vesile oluyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Kalecik, Akyurt, Çubuk, Çamlıdere, Güdül ve Kızılcahamam Belediyelerimiz misafirimiz oldu. Altınköy ziyaretçileri konuklarımıza büyük ilgi gösterdi.” dedi.

bypazraltnky_1.jpg

Başkan Balcı “Beypazarı, gastronomi alanında çok değerli bir ilçemiz... Mutfak kültürü ve lezzet bakımından çok zengin... Beypazarı’nın kurusu, dünyaca ünlü sodası, sarması, havucu gerçekten çok lezzetli... Altınköy'e hem renk hem de lezzet kattılar. Bu lezzetleri yakından tanımak isteyen herkesi, Altınköy Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etmeye ve Beypazarı’nı yakından tanımaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak’ta Cumhuriyet Coşkusu30 Ekim 2020 Cuma 02:31
  • 34 yıllık parka yeni siluet30 Ekim 2020 Cuma 01:36
  • 29 Ekim'de Keçiören Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına anlamlı destek30 Ekim 2020 Cuma 00:30
  • Ömrünü tamamlayan asfaltlar kazılıp yerine yenisi serilecek29 Ekim 2020 Perşembe 06:05
  • Yaşlı Dostu Belediye29 Ekim 2020 Perşembe 06:04
  • Altındağ'a "Sıfır Atık" ödülü29 Ekim 2020 Perşembe 06:03
  • Başkan Acar’a ziyaret29 Ekim 2020 Perşembe 06:02
  • Kahramankazan’da 29 Ekim coşkusu29 Ekim 2020 Perşembe 06:02
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel kutlama29 Ekim 2020 Perşembe 06:01
  • Üyelere risk analizi29 Ekim 2020 Perşembe 06:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti