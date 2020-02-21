Beypazarı Devlet Hastaneleri Listesi.. Beypazarı’ndaki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 2020

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Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi olmak için Beypazarı’na yolu düşen ya da akrabalarını hastanede ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız, Beypazarı’ndaki hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını merak etmektedir. Sizler de Beypazarı’ndaki hastaneler nerede? diye merak ediyorsanız haberimizi okuyun.
BEYPAZARI DEVLET HASTANELERİ LİSTESİ 2020
Beypazarı'nda hangi devlet hastaneleri var? Nasıl giderim?
BEYPAZARI
BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
Ayvaşık Mah. Hamdi Soysal Sok. 1 Beypazarı, Ankara
İletişim: 0 (312) 763 07 75
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