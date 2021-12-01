Beypazarı Namazgah’ta icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Beypazarı’nın Namazgah bölgesinde 4+1 daire mahkeme yoluyla satılıyor.
Beypazarı Namazgah’ta icradan satılık dairenin muhammen değeri 320 bin TL olarak ilan edildi.
İlk satış ihalesi 3 Ocak 2022’de yapılacak.
2. satış günü ise 03/02/2022.
Satış Yeri: Beypazarı Adliyesi İcra Dairesi önü
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