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Beypazarı ziyaretçilerini bekliyor

Her geçen gün daha fazla turistin ilgisini çeken, tarih, doğa, kültür ve turizm kenti Beypazarı 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçilerini bekliyor.
Beypazarı ziyaretçilerini bekliyor

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde inşa edilen çok sayıda yapısıyla öne çıkan Beypazarı misafirlerini farklı bir nostaljiyle karşılıyor. Bunun dışında doğaseverlere de kucak açan Beypazarı İnözü vadisi, Karagöl ve Eğriova tabiat parkları ile ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

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Beypazarı, misafirperver ilçe halkı, tarihi konakları, tarihi müzeleri, açık hava müzeleri, yöresel ürünleri ve yöresel yiyecekleriyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, restore edilen ve tarihi yaşatan konaklar da dahil olmak üzere, ilçenin bayram için gelecek misafirleri beklediğini belirtti. Kaplan, Beypazarı güveci, yaprak dolması, 80 katlı baklava gibi ilçenin yöresel lezzetlerini tatmak isteyenleri, yöresel ürün pazarından alışveriş yapmak isteyenleri, telkari gümüşünü incelemek, konak ve müzeleri gezmek isteyenleri Beypazarı'na bekliyoruz' dedi.

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Beypazarı'nı ziyaret edenlere Osmanlı mutfağından örnekler sunmak istediklerini belirten Başkan Kaplan, 'Konaklama işletmelerimizde şimdiden rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor. Yalnızca Ankara ve yakın bölgelerden değil, Türkiye'nin her yerinden rezervasyon alıyoruz' şeklinde konuştu.

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