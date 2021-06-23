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Beypazarı’na yeni eleme tesisi

Beypazarı’nda yeni hasat dönemiyle birlikte tohum eleme tesisi hizmet vermeye başlıyor.
Beypazarı’na yeni eleme tesisi

Beypazarı’nda yeni dönem ekin, arpa ve hububat biçimlerinin başlamasıyla birlikte selektör tesisinde tohum eleme ve ilaçlama çalışmaları da başlıyor. Tesis içinde yer alan treme elevatörü, kılçık kıran makinesi, sıvı ilaçlama makinesi ve paketleme makinesi gibi farklı makinelerle saatte 3 ton eleme kapasiteyle çiftçilere hizmet verecek.
Çiftçiler 0531 105 23 85 numaralı hattı arayarak tohum eleme tesisinden yararlanmak için randevu alabilecekler.
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Eleme tesisinden çıkan elenmiş ve temizlenmiş tohumlar, ilaçlanmış olarak çıkıyor. İlaçlanmış hububat tohumu kullanarak hastalıkların sebep olduğu kayıpları da ortadan kaldırıyoruz. Tohumluk değeri olmayan hububatlar da hayvan yemi olarak ayrıştırılarak değerlendiriliyor. Tesisimiz, vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap veriyor ve fazlasıyla karşılıyor" dedi.

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