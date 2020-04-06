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Beypazarı'nda çiçek ekimine başlandı

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında, yaz aylarında ilçeye dikmek üzere çiçek ekimine başladı.
Beypazarı'nda çiçek ekimine başlandı

Beypazarı Belediyesi, çiçek ekimi ve peyzaj çalışmalarında kendi seralarında üretilen çiçekler kullanılıyor.
Çiçekleri kendi bünyesinde üreten Beypazarı Belediyesi, serada yetiştirilecek olan yaklaşık 100 bin adet yazlık çiçeği mayıs ayı içerisinde ilçenin parkları, kurum bahçeleri, yol kenarları ve cami bahçelerine dikecek.

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Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Belediyemizce kurmuş olduğumuz seralarımızda ilçemizin ve Belediyemizin ihtiyacı olan çiçeklerimizi yetiştiriyoruz. Bu çiçeklerle Beypazarı’mızın parklarını ve caddeleri süsleniyor. Belediyemizin kendi seralarında üretilen bu çiçekler belediyemize hem ekonomik yönden kazanç sağlıyor hem de ilçemize renk katıyor. İlçemizde Belediye olarak yaptığımız çalışmalarda kişi başına düşen yeşil alan miktarını da artırarak sürdürüyoruz. Yeni hizmete girecek parklarımızla birlikte bu oran daha da aratacak." dedi.

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