Beypazarı’nda icradan satılık daire

Ankara ilçesi Beypazarı’nın Ayvaşık Mahallesi’nde bir daire icra yoluyla satılıyor. Beypazarı İcra Dairesi’nce gerçekleşecek açık artırma ile satılacak olan dairenin özellikleri haberimizde: