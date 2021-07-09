Beypazarı’nda icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Beypazarı’nın Ayvaşık Mahallesi’nde bir daire icra yoluyla satılıyor.
Beypazarı İcra Dairesi’nce gerçekleşecek açık artırma ile satılacak olan dairenin özellikleri haberimizde:
Birinci Satış Günü: 27.09.2021 14:00
İkinci Satış Günü: 01.11.2021 14:00
Beypazarı İcra’dan satılık dairenin muhammen bedeli 200 bin TL olarak ilan edildi.
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