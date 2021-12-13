Beypazarı’nda kayaların zarar vermesi sonucunda boşaltılan ev sahiplerinin bekleyişi sürüyor

Beypazarı’nda yerlerinden koparak yuvarlanan kaya parçalarının zarar vermesi sonucu boşaltılan evlerin akıbetleriyle ilgili bekleyiş sürüyor.

GÖZLER AFAD’DA: RAPOR SUNACAK

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’ndan bir ekip dün bölgede incelemelerde bulundu. AFAD ekipleri tespit ve değerlendirmelerini bir raporla ortaya koyacak. Başta mağdur aileler olmak üzere tüm Beypazarı halkı AFAD’dan gelecek olan rapora odaklanmış durumda. Hasar gören ve risk altında olan evlerin akıbetine AFAD raporunun yön vermesi bekleniyor.

EVLERE DÖNÜLEBİLİR Mİ, ARAŞTIRILIYOR

Bu arada evlerini boşaltmak zorunda kalmış olan aileleri komşuları yalnız bırakmıyor. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hasan Özkan, "Heyet geldi, incelemelerini yaptı. Heyetin alanla ve kayalarla ilgili yazısını bekliyoruz. Evlerini boşaltan vatandaşlar, geri dönmek istiyorlar. Alanda yapılacak çalışma ya da tel örgü sonrasında evlere dönülebilir mi, bunu araştırıyoruz" bilgisini verdi.

MUHTAR: “KOMŞULARIMIZIN YANINDAYIZ”

Muhtar Özkan, soğuk kış aylarında vatandaşların sıkıntı çekmesini istemediklerini ifade ederek "Mahallelimizin yanındayız. Burada bir vatandaşımızın bile burnunun kanamasını istemeyiz" dedi.

ŞERİT ÇEKİLDİ, GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANDI

Özellikle Cumhuriyet Mahallesi Yenice Sokağı'nın üst tarafında bulunan kayalardan büyük bir gürültüyle sökülen kayalar, 6 evde hasara yol açmıştı. Bunun üzerine sokaktaki 11 ev, oluşan tehlike nedeniyle tahliye edilmişti. Evlerin dışından şerit çekilerek sokakta güvenlik önlemi alınmıştı.

ERSİN ODABAŞI/İLKSAYFA