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Beypazarı'nda yaşlılara evde bakım

Beypazarı Belediyesi ilçe genelinde ikamet eden yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde bakım hizmeti sunuyor.
Beypazarı'nda yaşlılara evde bakım

Hizmet kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara temizlik ve genel sağlık bilgilendirmesi ile kontrolleri belediye sağlık personeli tarafından yapılırken, evlerinin temizliği de yine belediye personeli tarafından gerçekleştiriliyor. Hafta içi her gün hazırlanan program dahilinde vatandaşların evlerine giden evde bakım hizmetleri personeli vatandaşların tıraş ihtiyaçlarını da gidererek çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

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Beypazarı’nda Evde Bakım Hizmetinin layıkıyla yapıldığını belirten Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Belediyemiz tarafından 2014 yılında projelendirip hizmete sunmuş olduğumuz Evde Bakım Hizmeti projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Yardıma muhtaç, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımız bu hizmetten yararlanırken, söz verdiğimiz gibi her zaman Beypazarı’nda vatandaşlarımızın yanında olduk olmaya da devam ediyoruz” dedi.
 

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