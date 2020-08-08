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Beyrut Limanı Müdürü Kuraytim ve Gümrükler Müdürü Zahir de gözaltına alındı

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi.
Beyrut Limanı Müdürü Kuraytim ve Gümrükler Müdürü Zahir de gözaltına alındı

Lübnan'da, şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı Müdürü Hasan Kuraytim ve Lübnan Gümrükler Müdürü Bedri Zahir'in soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten yargı makamlarının, Kuraytim ve Zahir'in yanı sıra eski Gümrükler Müdürü Şefik Mari'yi de gözaltına aldığı belirtildi.

Haberde, söz konusu 3 yetkilinin, bugün 5 saati aşkın süreyle gerçekleştirilen sorgunun ardından gözaltına alındığına işaret edildi.

Daha önce de Beyrut Limanı'nda görevli 16 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Böylece Beyrut'taki şiddetli patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 19'a yükselmiş oldu.

Lübnanlılar yaralarını sarmaya çalışıyor
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Başkent Beyrut'ta yaşanan şiddetli patlamadan en çok etkilenen limana yakın yerleşim yerlerindeki enkazlar, gönüllülerin yardımlarıyla kaldırılmaya çalışılıyor.

Lübnan Sağlık Bakanı Müsteşarı Rıza el-Musavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 154, yaralı sayısı ise 6 bine ulaştı" dedi. 

Yaralılar arasında 120 kişinin durumunun kritik olduğuna ve kayıp kişileri arama çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Musavi, "Ölü sayısı artabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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