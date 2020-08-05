  • BIST 1.092
  • Altın 459,786
  • Dolar 7,0335
  • Euro 8,3542
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 31 °C
»

Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanı Hasan, "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 4 bin yaralı onlarca da kayıp var." dedi.
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, yaptığı basın açıklamasında, "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 4 bin yaralı ve enkaz altında onlarca da kayıp var." bilgisini paylaştı.

Yaralıları hızlı bir şekilde tedavi etmek için sahra hastanelerini hizmete sokma konusunda anlaştıklarını kaydeden Hasan, Bakanlığın söz konusu hastanelerin yerleştirileceği alanların belirlenmesini talep ettiğini ve ordunun yönetimine güvendiklerini belirtti. 

Ortak bağış yönetimine karşı olmadıklarını ancak ülkelerin yardım olarak sundukları sahra hastanelerin teslim alınmasının Bakanlığın yetkisi dahilinde olduğuna işaret eden Bakan Hasan, yardımların havalimanından Sağlık Bakanlığı'na ordunun gözetimi altında yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı. 

Lübnan Kızılhaçı, başkent Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada ölü sayısının 100'e, yaralı sayısının 4 bine yükseldiğini duyurmuştu. 

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Yüksek Savunma Konseyi, başkent Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkmen kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:20
  • Kılıçdaroğlu iş insanı Murtaza Çelikel'in cenaze törenine katıldı05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:20
  • Barış Pınarı bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:22
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:22
  • Türk Kızılay Lübnan'a insani yardım ekibi gönderiyor05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:21
  • Bakan Karaismailoğlu: Akıllı ulaşım sistemlerinin geçiş sürecini hızlandıracağız05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:20
  • Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretçi yoğunluğu sürüyor05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:18
  • Diyarbakır annelerinden Çiftçi: Yeter artık çocuklarımızı versinler05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:17
  • Bakan Çavuşoğlu Lübnan'da yaralanan Türk sayısını açıkladı05 Ağustos 2020 Çarşamba 14:11
  • Türk Silahlı Kuvvetlerinde 127 general ve amirale yeni görev05 Ağustos 2020 Çarşamba 13:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti