  • BIST 1.061
  • Altın 477,157
  • Dolar 7,2075
  • Euro 8,4903
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 31 °C
»

Beyrut'taki patlamanın ardından protestolar sürüyor... Bakan istifa etti

Lübnan'da  meydana gelen tarihi patlamadan 5 gün sonra bu kez başkent Beyrut'ta binlerce insan sokağa döküldü, birçok bakanlık ateşe verildi. 
Beyrut'taki patlamanın ardından protestolar sürüyor... Bakan istifa etti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta en az 158 kişinin öldüğü patlamadan 5 gün sonra Şehitler Meydanı'nda başlayan, 'Öfke Günü' protestoları hızla kente yayıldı. Birçok bakanlık binası göstericiler tarafından bir süre işgal edildi. Beyrut emniyeti, olaylarda bir polis memurunun öldüğünü açıkladı. Haftasonu da devam eden protestolarda Beyrut patlamasından sonra, hükümete karşı öfke gittikçe büyüyor. Protestocular özellikle hükümet binalarını hedef alırken, polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

POLİS PLASTİK MERMİ KULLANDI

Eylemciler, geçen yıl Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protestolarda defalarca parlamento binasını hedef almıştı. Binlerce kişinin katıldığı protestolarda cumartesi günü yine hedef parlamento binası olunca, polis eylemcilere sert müdahale etti. 

EKONOMİK KRİZE İHMAL PROTESTOLARI EKLENDİ

Beyrut Limanı'nda depolanan amonyum nitratın Salı günü patlaması sonucu 5 bine yakın kişi de yaralanmıştı. Yaklaşık 300 bin kişi de evsiz kaldı. Lübnan halkı, Beyrut hükümetini yaşananlarda 'ihmali olduğunu' söylerken, siyasileri 'yolsuzluk yapmakla' suçluyor. İnfilak eden amonyum nitrat kargo gemisinden 6 yıl önce çıkarılıp depoya konmuştu.Hükümet olayın sorumlularının bulunacağı sözünü verirken, halkın çoğunluğunun iktidara güveninin olmadığını ifade ediyor.

ENFORMASYON BAKANI İSTİFA ETTİ

Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Lübnan halkından özür dileyerek hükümetteki görevinden istifa etti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürmekte kararlı09 Ağustos 2020 Pazar 12:41
  • Kocaeli'deki hayvanat bahçesi yüzlerce kuşa 'yuva' oldu09 Ağustos 2020 Pazar 12:40
  • İnsansız hava aracının görüntüleri teröristlerin hain planını deşifre etti09 Ağustos 2020 Pazar 11:57
  • 'Öğretmen-polis omuz omuza' salgınla mücadelede hasta takibinde09 Ağustos 2020 Pazar 11:43
  • Ankara'daki 'sosyal medya müzesi' fotoğraf severlerin gözdesi oldu09 Ağustos 2020 Pazar 11:37
  • Bakan Selçuk: Maskemizi takıp sosyal mesafeyi koruyarak örnek olalım09 Ağustos 2020 Pazar 11:23
  • 'Çocuklar okulun içine girdikleri zaman çok rahat kuralları uygulayabilecek'09 Ağustos 2020 Pazar 11:22
  • Mersin Uluslararası Limanı Lübnan'a yardıma hazır09 Ağustos 2020 Pazar 11:20
  • Anzer balında yüksek verim bekleniyor09 Ağustos 2020 Pazar 10:42
  • İstanbul'da alev alan yolcu otobüsü yoluna devam etti09 Ağustos 2020 Pazar 10:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti