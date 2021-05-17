  • BIST 1.441
  • Altın 496,181
  • Dolar 8,3200
  • Euro 10,0991
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 14 °C
»

Bıçaklanarak öldürülen kişinin cinayet şüphelisi arkadaşı çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 gün önce bıçakla yaralama sonucu hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitiren Mehmet Kızılkaya'nın (30) katil zanlısının, bıçaklı yaralama sonucu birlikte hastaneye getirilen arkadaşı Hakan Güleç'in olduğu belirlendi. 
Bıçaklanarak öldürülen kişinin cinayet şüphelisi arkadaşı çıktı

Olay, 13 Mayıs Perşembe günü saat 21.45 sıralarında Atatürk Mahallesi Koşukırı Çarşısı Mevkisi 212 Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Kızılkaya ile Hakan Güler, bıçakla yaralanma sonucu hastaneye getirildi. Tedaviye alınan iki arkadaştan Kızılkaya doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirirken, Güler'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. Polisin ifadesini aldığı Güler, birlikte alkol aldıktan sonra sokakta yürürken yanlarına gelen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradıklarını öne sürdü.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Bölgede üçüncü bir kişinin varlığına ulaşamayan polis, tedavisinin ardından taburcu olan Güler'i yeniden sorguladı. Güler'in bu kez ifadesinde birlikte alkol aldıkları Kızılkaya ile bıçaklı kavga ettiklerini itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hakan Güler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eşiyle tartıştıktan sonra kendisini bıçaklayan adam kurtarılamadı17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:31
  • Şanlıurfa’da maytap patlatma kavgası: 5 yaralı17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:29
  • Baraja düşerken otlara tutunarak hayatta kaldı, arkadaşı ise suda kayboldu17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:28
  • Türkiye ve dünya gündemi17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:24
  • İsrail hava saldırılarından korkan kızlarını teskin etmeye çalışan Gazzeli baba bombardımanda hayatını kaybetti17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:13
  • İran'ın kuzeydoğusunda 5,5 ve 5,4 büyüklüğünde iki deprem17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:11
  • İsrail'in Gazze'den atılan her bir roketi imha etmesinin, 50 ila 100 bin dolar kayba neden olduğu belirtildi17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:11
  • Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 796'ya yükseldi17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:10
  • İsrail Gazze'nin çeşitli noktalarına yoğun saldırılar düzenledi17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:10
  • Türkiye, İsrail'in saldırıları karşısında BMGK'nin sessiz kalmasının 'kabul edilemez' olduğunu belirtti17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti