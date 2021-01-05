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Biden, ABD Senatosu'nun kontrolünün Demokratlara geçmesi için Georgia seçimleri öncesi oy istedi

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, ABD Senatosu'nu hangi partinin kontrol edeceğini belirleyecek kritik önemdeki Georgia seçimleri öncesi eyalet halkından oy istedi.
Biden, ABD Senatosu'nun kontrolünün Demokratlara geçmesi için Georgia seçimleri öncesi oy istedi

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık ve Senato seçimlerinde, hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle ikinci tura kalan Georgia seçimleri, 5 Ocak'ta yapılacak. 

Seçimlerden bir gün önce Georgia'da miting yapan Biden, eyalet halkından Demokrat adaylar Jon Ossoff ve Raphael Warnock'a oy vermelerini istedi.

Tüm ülkenin Georgia seçimlerini beklediğini belirten Biden, sadece bir eyaletin gelecek 4 yılı değil bir neslin gidişatını da belirleyeceğini ifade etti.

Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 2 bin dolarlık nakit yardımının da Demokrat adayların kazanması durumunda Senato'da Cumhuriyetçilerin engeline takılmayacağını söyledi.

Demokrat adaylar Jon Ossoff ve Raphael Warnock'a karşı Cumhuriyetçi Parti'den David Perdue ve Kelly Loeffler yarışıyor.

Senato'da 6 yıllık görev süresi dolan Perdue, 3 Kasım'daki seçimlerde oyların yüzde 49,7'sini aldı ve ikinci dönemi kıl payı kaçırdı. Perdue'nun rakibi Demokrat Jon Ossoff'un oy oranı ise yüzde 47,9'da kalmıştı.

Georgia'daki diğer koltuk için ise Demokrat Warnock ilk turda oyların yüzde 32,9'unu almış, Loeffler ise yüzde 25,9'da kalmıştı.

Kongredeki dengeyi Georgia belirleyecek
Öte yandan 3 Kasım'daki seçimlerde netleşen eyaletlerde koltuk dağılımı 100 sandalyeli Senato'da, 50 Cumhuriyetçi'ye karşı 48 Demokrat dengesinde kaldı.

Georgia'daki seçimlerde bir koltuğu bile almaları durumunda Cumhuriyetçiler, Senato'daki çoğunluğunu korumuş olacak.

Senato'yu Cumhuriyetçilerin kontrol etmesi Demokrat Başkan Joe Biden'ın politikalarını hayata geçirmesini zorlaştıracak.

İkinci senaryoda ise Georgia'daki iki koltuğu da kazanmaları durumunda Demokratlarda dengeyi Başkan Yardımcısı Demokrat Kamala Harris bozacak. Senato Başkanlığı sıfatı da bulunacak Harris, Demokratların çoğunluğu bulmalarını sağlayacak.

Senatonun kontrolünün Demokratlara geçmesi durumunda, Demokratlar hem Temsilciler Meclisi'ni hem Senato'yu hem de Beyaz Saray'ı ellerine alarak birbiriyle daha uyumlu bir süreç yürütebilmeyi hedefliyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da Cumhuriyetçi adaylara destek için Georgia'da miting düzenledi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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