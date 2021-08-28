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Biden 'karşılık verilecek' demişti! Hava saldırısı duyuruldu

Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlenen peş pepşe terör saldırılarının ardından ABD'den misilleme geldi. DEAŞ/Horasan ele başına yönelik Afganistan'da hava saldırısı düzenlendiği duyuruldu.
Biden 'karşılık verilecek' demişti! Hava saldırısı duyuruldu

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD askeri kuvvetleri, bir DEAŞ/Horasan elebaşına yönelik ufuk ötesi terörle mücadele operasyonu yapmıştır." ifadesini kullandı.

HEDEF ÖLDÜRÜLDÜ

Söz konusu operasyonun Afganistan'ın Nangahar vilayetinde, insansız hava aracı ile yapıldığına işaret eden Urban, "İlk belirlemelere göre hedefi öldürdük. Sivil kayıp olmadığını biliyoruz." ifadesini kullandı.

Tahliye operasyonlarının devam ettiği Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında perşembe günü bir intihar saldırısı düzenlenmişti. Olayda 13 ABD askeri ve 170'den fazla Afgan sivil yaşamını yitirmişti.

Saldırıyı DEAŞ/Horasan üstlenmiş, ABD Başkanı Joe Biden ise bu saldırıya karşılık verileceğini açıklamıştı.

PENTAGON İDDİALARI YALANLADI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına girerek kontrolü sağladığı iddialarını yalanladı. Pentagon Sözcüsü John Kirby, bir grup gazeteciye Taliban'ın Kabil Havalimanına girerek giriş kapılarında kontrolü sağladığı iddialarına ilişkin konuştu.

Kirby, "Taliban Kabil Uluslararası Havalimanına girmedi ve kapıların kontrolünü sağlamadı. Bu haberler doğru değil." dedi.

"KABİL'DE BAŞKA TERÖR SALDIRILARI OLABİLİR" UYARISI

Beyaz Saray, ulusal güvenlik ekibinin, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Kabil'de başka terör saldırıları olabileceği konusunda uyardığını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada Biden'ın bugün ulusal güvenlik ekibiyle Afganistan konusunu görüştüğünü ve Harris'in de görüşmeye video konferans yoluyla katıldığını belirtti.

Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nda dün düzenlenen terör saldırısında 13 Amerikan askerinin yaşamını kaybetmesinin ardından Psaki, "Ulusal Güvenlik ekibi Biden ve Harris'e Kabil'de başka terör saldırıları olabileceğini ancak Kabil Havalimanında maksimum güvenlik önlemlerini aldıklarını söyledi." bilgisini paylaştı.

Psaki, tüm tehditlere rağmen Amerikan askerlerinin tahliye operasyonlarını sürdürdüğünü belirterek, "Başkan Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, ABD'nin askeri varlığı bittikten sonra da üçüncü ülke vatandaşları ve vize sahibi Afganların güvenliğinin sağlanması için uluslararası ortaklar ile diplomatik çabalara devam edilmesi talimatı verdi." ifadesini kullandı.

"BUGÜNE KADARKİ EN TEHLİKELİ GÜNLER OLACAK"

Toplantıda üst düzey kumutanların da planlanan DEAŞ/Horasan hedefleri konusunda Biden ve Harris'e bilgi verdiğini aktaran Psaki, "Afganistan misyonunun gelecek birkaç günü, bugüne kadarki en tehlikeli günler olacak." uyarısında bulundu.

Psaki, söz konusu toplantıya Dışişleri Bakanı Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve diğer üst düzey yetkililerin katıldığını sözlerine ekledi.

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