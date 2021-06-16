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Biden: Putin, siber saldırıların sonuçları olduğunu biliyor

ABD Başkanı Joe Biden, mevkidaşı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Biden, siber saldırılar konusunda Rus lider Putin’in sonuçlarını bildiğini ifade ederek, “Sonuçları olduğunu biliyor. Tedbir alacağımı biliyor” ded
Biden: Putin, siber saldırıların sonuçları olduğunu biliyor

ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda siber saldırılara ve Rusya’nın ABD seçimlerine karıştığı iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Biden, “Sonuçları olduğunu biliyor. Tedbir alacağımı biliyor. Şunu açıklığa kavuşturalım. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın geri kalanı tarafından doğrudan diğer ülkelerin seçimlerine müdahale ediyor olarak görülse ve herkes bunu bilse nasıl olurdu? Onun meşgul olduğu faaliyetlerde bulunsaydık nasıl olurdu? Bu büyük bir dünya gücü olarak ayakta durmasını sağlamak için umutsuzca çabalayan bir ülkenin itibarını zedeler” dedi.

“PUTİN’İN SON İSTEDİĞİ ŞEY SOĞUK SAVAŞTIR”

Biden, Putin’in dünya çapında güvenilirliğinin azaldığını ifade ederek, son isteyebileceği şeyin Soğuk Savaş olacağını belirtti. Biden, “Ona önemli bir siber yeteneğimiz olduğunu söyledim ve o bunu biliyor. Tam olarak ne olduğunu bilmiyor ama önemli olduğunu biliyor. Siber dünyada temel normları ihlal ederlerse, yanıt vereceğiz ve bunu biliyor. İkincisi, bence şu anda istediği son şey bir Soğuk Savaş” dedi.

“RUSYA’YA KARŞI OLMAK GÜNDEMİMİZ DEĞİL”

Rusya’ya karşı olmanın ABD’nin gündemi olmadığını ifade eden Biden, “Farklılıklarımızın olduğu yerlerde Başkan Putin'in, söylediklerimi neden söylediğimi ve yaptığımı neden yaptığımı, Amerika'nın çıkarlarına zarar veren farklı eylemlere nasıl yanıt vereceğimizi anlamasını istiyorum. Başkan Putin'e gündemimin Rusya'ya veya başka birine karşı olmadığını söyledim. Gündemim Amerikan halkı için” diye konuştu.

“TEHDİT DEĞİL SADECE HAKKINI ARAMA VARDI”

Biden, görüşmeler sırasında iki ülke arasında herhangi bir tehdit içeren ifade kullanılmadığını ifade ederek, “Sert bir adım atılmadı, anlaşamadığımız yerlerde, katılmadığımızı söyledik. Aynı fikirde olmadıklarında da onlar söyledi. Ancak bu hiperbolik bir atmosferde yapılmadı” dedi. Biden son olarak görüşmenin iki ülke ilişkilerini geliştirmek için bir olasılık olduğunu ifade ederek, “İlke ve değerlerimize dayalı tek bir şeyden vazgeçmeden, iki ülke arasındaki ilişkileri önemli ölçüde geliştirmek için gerçek bir olasılık olduğunu düşünüyorum” dedi.

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