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Biden, Trump yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine getirdiği yaptırımları kaldırdı

ABD'de Başkan Joe Biden, önceki Başkan Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine getirdiği yaptırımları kaldırdı.
Biden, Trump yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine getirdiği yaptırımları kaldırdı

Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin UCM Başsavcısı Fatou Bensouda ile Yargı Yetkisi, Tamamlayıcılık ve İşbirliği Bölümü Başkanı Phakiso Mochochoko'ya getirdiği yaptırımların geri çekildiğini duyurdu.

Blinken açıklamasında, ABD'nin mahkemenin açtığı bazı davalara karşı çıktığını ancak bu endişelerinin yaptırımlar yerine diplomasi yoluyla çözülmesini beklediklerini belirtti.

Trump yönetimi, merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan mahkemenin ABD ve müttefiki İsrail hakkında, savaş suçu iddialarını içeren dava soruşturmalarına onay vermesi nedeniyle yetkililere yaptırım uygulama kararı almıştı. İlkin Mart 2019'da Bensouda'ya ABD'ye seyahat yasağı getirilmiş, ardından 18 ay sonra Bensouda ve Mochochoko'nun ABD'deki varlıklarının dondurulmasına karar verilmişti.

Yeterli yargı sisteminin bulunmadığı ülkelerde savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçların adalet önüne çıkarılması amacıyla kurulan mahkeme 2002'den bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Mahkemenin kuruluş anlaşması olan 1998 tarihli Roma Statüsü'nü bugüne dek 120 ülke imzalarken, ABD ve İsrail anlaşmaya taraf olmayan ülkeler arasında yer alıyor.

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