Biden'dan ABD halkına çağrı: Lütfen çamaşır suyu içmeyin

Trump'ın başkanlık seçimindeki rakibi Joe Biden halka çağrı yaparak "Lütfen çamaşır suyu içmeyin" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüsle mücadele kapsamında yapmış olduğu "vücuda dezenfektan enjekte edilmesi" açıklamasına tepki yağıyor. Son olarak Trump'ın başkanlık seçimindeki rakibi Joe Biden'dan da bir açıklama geldi. Biden halka çağrı yaparak "Lütfen çamaşır suyu içmeyin" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump dün, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünün Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında gündemi değerlendirmişti. Trump, yapılan araştırmaların, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sıcak ve nemli ortamlarda daha az yaşadığını, doğrudan güneş ışığına uzun süre dayanamadığını ortaya koyduğunu belirterek, vücuda ışın verilmesi ya da dezenfektanların enjekte edilmesini önermişti.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA

ABD'yi sarsan bu açıklama sonrası ülkenin en büyük dezenfektan ürünlerinden Lysol ve Dettol'ü bünyesinde barından RB adlı şirketten yapılan açıklamada, Trump'ın dünkü sözlerinin ardından dezenfektan enjektesine ilişkin çok sayıda soru geldiği aktarıldı. Bunun üzerine şirketler devreye girip ABD halkını uyardı.

Bu olaylar ışığında ABD'de Kasım 2020'de yapılacak seçimde Trump'ın rakibi Demokrat Joe Biden'dan da bir açıklama geldi. Biden, Trump'ın bu şaşkınlık yaratan sözlerine "Bunu söylemem gerektiğine inanamıyorum ama lütfen çamaşır suyu içmeyin" dedi.