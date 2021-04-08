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Biden'dan itiraf: Çin'in gerisinde kalabiliriz

ABD Başkanı Joe Biden, ülke altyapısının geliştirilmemesi durumunda Çin gibi ülkelerin gerisinde kalacaklarını itiraf etti.
Biden'dan itiraf: Çin'in gerisinde kalabiliriz

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, geçen hafta açıkladığı 2 milyar dolarlık altyapı paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pakete itirazlara değinen Biden, "Bu pakette taviz vermemiz kaçınılmaz, elbette değişiklik olacaktır. İyi fikirlere ve iyi niyetli müzakerelere açığız ancak eylemsizliğe açık değiliz. Eylemsiz kalmak kesinlikle bir seçenek değil" dedi.

"ÇİN GİBİ ÜLKELERİN GERİSİNDE KALABİLİRİZ"

Biden, kurumlar vergisinde yapmak istediği yüzde 28'lik artışın da müzakereye açık olup olmadığının sorulması üzerine, "Buna da son derece açığım" yanıtını verdi.

Altyapı paketinin orta sınıf vatandaşa iyi bir maaş imkanı sunacağını ve ABD'nin küresel sahada rekabetine katkı sağlayacağını belirten Biden, "Ülke içinde altyapı geliştirmelerine yönelik yatırım konusunda bir şey yapmazsak ülkemiz Çin gibi ülkelerin gerisinde kalabilir" açıklamasını yaptı.

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