Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına yurttan tepkiler

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına yurdun dört bir yanından tepkiler gelmeyi sürdürüyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına yurdun dört bir yanından tepkiler gelmeyi sürdürüyor.

"Sözcükler tarihi değiştiremez"

Kastamonu Valiliği sosyal medya hesabından, "Sözcükler tarihi değiştiremez" başlığıyla yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Biden'ın, tarihin karşısında hiçbir önemi olmayan 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu da sosyal medya hesabından, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak adlandırmasını katiyen kabul etmiyoruz. Bu topraklarda her daim hoşgörü hakim olmuş, Türk geleneklerinde hiçbir zaman soykırım yer almamıştır. Tarihimize leke atmaya çalışanlar önce kanlı ellerinin hesabını vermeliler."

"Şanlı tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden (NKÜ), yapılan yazılı açıklamada, Türkiye tarihiyle ilgili "sözde soykırım" açıklamasının tümüyle reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Türk milleti olarak zaferlerimiz ve başarılarımız bizim için birer gurur abidesi mağlubiyetler ve başarısızlıklar ise tekerrür etmemesi için ders alınması gereken birer ibret vesikasıdır. Tarih ise tarihçilerin araştırmaları alanıdır ve şanlı tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Gerçekler ortada ve arşivler açıkken sözcükler ise tarihi yeniden yazamaz. 1915'te Ermeni çetelerinin yaşattığı terör olayları nedeniyle gerçekleştirilen zorunlu tehcir olayında yaşananların günümüzde siyasi popülizme alet edilerek müttefiklik bağının unutularak sözde soykırım şeklinde nitelenmesini kınıyoruz. Yapılmak istenen bir algı operasyonu olduğu apaçık bellidir. Hiçbir vicdanla bağdaşmayan ve mesnetsiz olan bu açıklamayı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak tümüyle reddediyoruz kamuoyuna beyan ederiz."

"Zeve Şehitliği, Ermeni çetelerinin katliamının en somut belgesi"

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, yazılı açıklamasında, 1915'te Ermeni çetelerince Van'da katledilen 2 bin 500 Müslüman anısına oluşturulan "Zeve Şehitliği"nin katliamın en somut belgesi olduğunu bildirdi.

Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınayan Güngöralp şunları kaydetti:

"1071'de Türklerin Anadolu'ya girişini, 1453'te İstanbul'un fethiyle birlikte Bizans'ın yıkılışını hazmedemeyenler, 1912-1913'te, Türkleri Balkanlardan sürgün etme ve yok etme girişimleriyle birlikte başlattıkları Türk milletini etnik parçalama projesine Birinci Dünya Savaşı'yla hız vermişlerdir. Tarihte başta Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu ile Halep, Musul gibi Osmanlı topraklarında yaşayan Ermeni asıllı Osmanlı vatandaşlarını Taşnak, ve Hınçak örgüt adlarıyla kışkırtanların kim oldukları bellidir. Emperyalistlerin planı, yerli işbirlikçilerinin organizasyonlarıyla Osmanlı'dan pay koparmak, Türklere soykırım gerçekleştirmek için hareket eden bu çeteler, Erzurum'dan Van'a, Kars'tan Gaziantep'e, Iğdır'dan Şanlıurfa'ya kadar çok geniş bir alanda Türk milletine saldırmış ve işgal etmişlerdir."

"Soykırım iddialarının tarihsel hiçbir gerçekliği yoktur"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Senatosundan yapılan açıklamada ise Türk milletinin kültüründe soykırımın olmadığı kaydedildi.

Soykırım iddialarının tarihsel hiçbir gerçekliğinin olmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ermeni çetelerinin Batılı emperyalistlerle iş birliği yaparak yaşattığı bu dramın en acıklı hikayelerinden birini yaşamış, Ermeni çetelerinin önünden kaçıp bir araya gelerek köyün meskunlarıyla birlikte çetelere karşı namuslarını korumaya çalışan Müslümanlar, insanlık onuruna yakışmayacak bir şekilde işkencelere maruz kalarak topluca şehit edildiler. Zeve Şehitliği'nin yanı başında bu acıyı her an yüreklerinde hisseden YYÜ mensupları olarak soykırım iddialarını reddediyor, Biden'ın bu açıklamasını kınıyor ve bu yanlışlıktan hemen dönüleceğini umuyoruz."

"Ermenilerin katliamlarını görmezden gelenleri kınıyoruz"

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (VANESOB) yapılan açıklamada da dünyayı karıştıran, özellikle Ortadoğu'da huzur bırakmayan ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak nitelemesinin talihsiz bir açıklama olduğu belirtildi.

Ermenilerin 1915'te ayaklanması sonucu Anadolu'da binlerce insanın katledildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bunun en acı örneği Zeve Şehitliği'dir. Burada binlerce insanımız kurşuna dizilerek ve yakılarak katledildi. Bu acı gerçekler tarihin sayfalarındaki yerini korurken Afrika'dan köle getiren ve siyahilere vebalı muamelesi yapan ABD'yi, Rus destekli Ermeni çetelerinin gerçekleştirdiği katliamları görmeye davet ediyoruz. Yıllarca beraber yaşadığı Ermeniler ile ekmeğini, sofrasını ve insanlığını paylaşan insanımız, Ermeni komşuları tarafından akla gelmeyecek yöntem ve işkencelerle katledilmiştir. Tarihin yüz karası olan 1915 olaylarına soykırım diyenlerin, asıl bu utançlarıyla yüzleşmeleri gerekmektedir. Başta ABD Başkanı Biden olmak üzere, Ermenilerin bölgemizde ve Van'da gerçekleştirdikleri katliamı görmezden gelenleri kınıyoruz."

"Tarihsel dayanağı olmayan bu suçlama, yok hükmündedir"

Karabük Valisi Fuat Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarihin, siyasi hesaplaşmalara ve gündelik ucuz siyasete feda edilemeyeceğini belirterek, "Tarihsel dayanağı olmayan bu suçlama, yok hükmündedir. ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını şiddetle kınıyor, açıklamayı tümüyle reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da Biden'ın açıklamasına tepki göstererek, "Tarihi şanla, şerefle dolu, dünyaya insanlık ve medeniyet götürmüş asil bir millet hakkında, tarihi olmayanlar karar veremez. Yok hükmünde olan bu açıklamayı yapanlar, önce kendi kirli, karanlık, kanlı tarihlerine baksınlar! Yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz." görüşünü aktardı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de "Türkiye'yi sözde soykırım yalanı ile suçlayanlar önce kendi kirli, karanlık ve kanlı tarihlerine dönüp baksınlar! ABD'nin aldığı karar, bizim nazarımızda yok hükmündedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Şanlı tarihimiz, gerçek dışı açıklamalarla lekelenmeyecek kadar temizdir"

Sosyal medya hesabından Biden'ın açıklamasını kınayan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ise milyonlarca insanın kanı ellerinde olanların, önce kendilerine bakmaları gerektiğini belirterek, "Şanlı tarihimiz, bu gerçek dışı açıklama ve karalamalarla lekelenmeyecek kadar temizdir. Tarihimizde asla soykırım yoktur. 1915 olaylarının niteliği, politikacıların konjonktürel siyasi saiklerine veya iç siyaset mülahazalarına göre değişmez. ABD Başkanı, aradığı soykırımı kendi karanlık tarihinde fazlasıyla bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Üniversitesinden (KOÜ) yapılan açıklamada da bu milletin, tarihinin hoşgörü, saygı ve birlikte yaşamanın en güzel örnekleriyle dolu olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin defalarca bilim insanları tarafından inceleme yapılması hususundaki çağrılarına, gerçekleri bildiklerinden ötürü icabet edemeyenler, spekülasyon yaratarak milletimizi itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Tarihin hiçbir döneminde emperyal heveslerle hareket etmemiş olan milletimize bu iftirayı atanlar, kendilerini itibarsızlaştırmaktan öteye gidemeyeceklerdir. Soykırım yalanını söyleyenler, kendi tarihlerine bakacak olurlarsa çok sayıda örneği kanıtlarıyla görecektir."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Bağımsız Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır ve MHP İl Başkanı Adem Kar da sosyal medya hesaplarından kınama mesajı yayımladı.

"Siyasi gerekçelere dayanan tarihi bir yalan"

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, yazılı açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesinin, siyasi gerekçelere dayanan tarihi bir yalandan ibaret olduğunu aktardı.

Biden'in açıklamasını kınayan ve ülkenin itibarını yok etmek amacına matuf bu siyasi şovun tarih önünde hiçbir değerinin olmadığını belirten Polat, şunları kaydetti:

"Aynı topraklarda kardeşçe yaşadığımız Ermeni vatandaşlarımızın dahi tepkisini çeken art niyetli bu açıklama, Türkiye ile Amerika arasında bir süreden bu yana var olan güvensizlik ortamını daha fazla derinleştirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Amerika'nın gerçek sahipleri olan yerlileri katletmek hususunda maharet kesbetmiş olanların aziz ecdadımıza söyleyecek sözü olamaz. Hiroşima ve Nagazaki'de yüzbinlerce masumu atom bombasıyla eriten vicdan yoksunlarının adaletten bahsetmeye hakkı olamaz. ABD yönetimince paylaşılan açıklamanın bilimsel açıdan kıymetiharbiyesi bulunmadığı gibi bu sözleri sarf edenler de nezdimizde herhangi bir saygınlığa sahip değildir."

"Siyasi hesap üzerine yapılan iftira içerikli açıklama kabul edilemez"

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, siyasi hesap üzerine yapılan iftira içerikli açıklamanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Ermeni soykırımı" iftirasını kınadıklarını vurgulayan Çakırmelikoğlu, "Siyasi hesap üzerine yapılan iftira içerikli açıklama kabul edilemez. Tarihi gerçekleri çarpıtan bu karar, Türk-Amerikan ilişkilerini olumsuz etkileyecektir. Bölgemize fayda sağlamayacaktır." ifadesini kullandı.

Giresun Barosundan yapılan açıklamada ise tarihi gerçeklerle bağdaşmayacak şekilde Ermeni soykırımı yapıldığı yönünde ABD Başkanının asılsız iddialarının şiddetle reddedildiği ve kınandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"70 milyon Kızılderili'yi kendi vatanlarında katleden, Afrika'da milyonlarca insanı kendi topraklarında köleleştiren, Nikaragua, Panama, Bosna Hersek, Nagazaki ve Hiroşima'da attığı bombalar ile 350 bin kişiyi katleden, Almanya Dresten, Guatemala, Kamboçya, Endonezya, Vietnam, Şili, Arjantin, Afganistan, İran, Irak, Lübnan, Mısır, Suriye'de milyonlarca kişiyi katleden, siyahi diye kendi vatandaşlarını sokaklarda öldüren, Arap baharı diye ülkeleri işgal eden emperyalist Amerika Başkanının yalanlarını ve bu yalanlara çanak tutmaya çalışanların ahlak dışı iddialarını şiddetle kınıyoruz."

"Ucuz ve popülist yaklaşımlarla Türkiye Cumhuriyeti'ne bir yön çizilemez"

Dünya Erdemli İşadamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar, yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Ermeni lobisinin ideolojik ve faşizan siyasi baskılarına ABD yönetiminin boyun eğdiğini belirten Çınar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yönetimin Türkiye üzerinde uzun süredir devam eden hegemonya gayreti, pervasızca FETÖ darbesi ile gerçekleştiremediği emelleri, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ işgaline son vermesi ile daha dramatik bir hale dönüşmüştür. ABD'nin yeni başkanının kendi ülkesindeki şaibeli otoritesini tahakküm etmek için iç politikaya yönelik açıklamaları acizliğin göstergesidir.

1915 olaylarına ilişkin olarak ABD politikacısının, konjonktürel ve siyasi saiklerine veya lobicilere olan şahsi minnet ve mülahazalarına göre yapacağı beyanatın hiçbir hükmü bulunmamaktadır. Tarih, hiçbir zaman politik silah değildir. Objektif ve bilimsel bir çalışmaya 2005 yılında ortaklığa hazır olduğunu deklare eden Türkiye'ye karşı hadsiz ve hükümsüz açıklama yapmak en nazik ifade ile alçaklıktır. Yerleşimci ve sömürgeci bir toplum olan ABD'nin kültürel, ahlaki, ekonomik ve askeri saldırılarına son vermemesi halinde yakın bir gelecekte tarih sahnesinden silineceği de görülecektir. 'Kağıttan kaplan' bir yönetimin açıklamalarının, ne tarihe ne de uluslararası ilişkilere bir faydası da bulunmamaktadır. Ucuz ve popülist yaklaşımlarla Türkiye Cumhuriyeti'ne bir yön çizilemez. ABD Başkanı'nın açıklamalarını kınamak dahi açıklamaya önem atfetmektir. Bu minvalde açıklamayı yok hükmünde kabul etmekle yıllardır bir silah gibi kullanılmasını da kabul etmemekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu pespayeliğe karşı tüm diplomatik argümanlar ile gerekli cevabı vereceğine inanıyoruz."

"Tarihi yeniden yazma gayretleri beyhude çırpınışlardır"

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Siyasilerin yaşanan acılar üzerinden ders çıkarıp, yeni acılar yaşanmaması için insan yaşamının korunmasına yönelik politik kararlar alması gerektiğini vurgulayan Şallı, 1915 yılında yaşananlar hakkında karar vericilerin siyasetçiler değil, tarihçiler olduğunu hatırlattı.

1915 olaylarında yaşanan üzücü hadiseler çarpıtıldığını aktaran Şallı, "Biden, Ermeni diasporasının istediği anti Türk gruplarının isteğini yerine getirmiştir. Doğru bir karar değildir. Tarihi yeniden yazma gayretleri beyhude çırpınışlardır. Türk Ulusu, dün olduğu gibi, bugünde emperyalist güçlere asla teslim olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Tarihi gerçekler lakırdılarla değişmez"

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) rektörlükleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamada, "Tarih boyunca hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünün en güzel örneklerinden birini temsil eden medeniyetimize karşı ortaya atılan asılsız ve mesnetsiz sözde soykırım iftiralarını şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

KAYÜ'den "Tarihi gerçekler lakırdılarla değişmez" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada ise 1915 olaylarıyla ilgili Türkiye aleyhindeki iddiaların tümünün hükümsüz ve gerçeklere aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hakikat ise lobilerin oyuncağı haline gelen bazı devletlerin asılsız ve boş sözlerle ülkemizi hedef almasıdır. Çok iyi bilinmelidir ki asırlardır adaletin temsilcisi olan ülkemize ve medeniyetimize siyasi entrikalarla diz çöktürecek hiçbir güç yoktur. Ardıç ağacından köz, yalandan söz olmadığı gibi bu iddiaların da hiçbir kıymetiharbiyesinin bulunmadığı esasen dünya kamuoyu tarafından da bilinen bir gerçektir. Kayseri Üniversitesi olarak bu basit ve alelade iddiaları şiddetle kınar, ayrıca hükümsüz olduğunu ifade etmek isteriz."