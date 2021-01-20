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Biden'ın Savunma Bakanı Adayı Austin, Afganistan'da müzakereye dayalı çözümden yana olduğunu açıkladı

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Austin, Afganistan'da müzakerelere dayalı bir çözümden yana olduğunu ve ABD'nin bu ülkede sadece terörle mücadeleye odaklanması gerektiğini söyledi.
Biden'ın Savunma Bakanı Adayı Austin, Afganistan'da müzakereye dayalı çözümden yana olduğunu açıkladı

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği emekli Orgeneral Lloyd Austin, Senato'nun Silahlı Kuvvetler Komitesinde katıldığı onay oturumunda senatörlerin sorularını yanıtladı. 

Afganistan'dan ABD askerlerinin çekilmesine ilişkin bir soruya yanıt veren Austin, "Bu savaşın müzakerelere sayalı bir çözümle sona ermesini görmek isterim. Bunun olması için de elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Afganistan'daki operasyonlarının ve büyük sayıda asker bulundurma politikasının da son bulması gerektiğine işaret eden Austin, "Afganistan'ın Amerika'ya tehdit olmayacağı bir geleceğinin olmasını isterim. Bu nedenle odağımız biraz terörle mücadeleye yönelik olmalıdır diye düşünüyorum." diye konuştu.

ABD ordusunda transeksüel bireylere yönelik yasakları kaldıracağını da ifade eden Austin, ordudaki cinsel taciz ve ırkçılık konularının üzerine gideceğini de dile getirdi.

Austin, 2016 yılında Orgeneral rütbesiyle ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı görevindeyken emekliye ayrılmıştı.

ABD yasalarına göre bir askerin siyasi üst düzey pozisyona atanması için ordudan ayrılmasının üzerinden 7 yıl geçmesi gerekiyor.

Bu şartı karşılamayanların bundan muaf tutulması için ise Kongrenin Temsilciler Meclisi ve Senatosunun onay vermesi gerekiyor.

Temsilciler Meclisinde de yapılacak bir oturumdan sonra kongrenin iki kanadı Austin'e muafiyet verme konusunda oylama yapacak.

Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi de Austin'le bir oturum düzenleyecekti ancak Komite son anda oturumu iptal ettiğini ve Perşembe günü kapalı bir oturumla bakan adayını dinleyeceğini açıkladı.

Austin onaylanana kadar Biden, Savunma Bakanlığına vekalet etmek üzere Savunma Bakan Yardımcısı David Norquist'i görevlendirmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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