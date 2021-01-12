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Biden'ın yemin töreni için Washington'daki Ulusal Muhafız sayısı 15 bini bulabilir

ABD'de yeni başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreninde çıkacak muhtemel olayları önlemek için başkent Washington'daki Ulusal Muhafız sayısının 15 bine çıkarılabileceği bildirildi.
Biden'ın yemin töreni için Washington'daki Ulusal Muhafız sayısı 15 bini bulabilir

Geçen hafta ABD Kongresinde yaşanan olayların ardından, ABD Başkanı Donald Trump'a destek veren grupların seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin töreni sırasında da Washington'da gösteri düzenleyeceklerini duyurması, kentteki güvenlik tedbirlerinin en üst seviyelere çıkarılmasına yol açtı.

Ulusal Muhafız Bürosu Yetkilisi General Daniel Hokanson, düzenlediği basın toplantısında, Washington DC'deki görevli Ulusal Muhafız sayısını 15 bine çıkarabileceklerini açıkladı.

Söz konusu Ulusal Muhafızların hangi eyaletlerden geleceğine dair net bir bilgi paylaşmayan Hokanson, ABD Park Polisi, Gizli Servis ve Kongre Polisinin kendilerinden takviye istediğinin altını çizdi.

Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.

Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.

Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongreye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.

Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e olayları azmettirdiği gerekçesi ile Trump'ı Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Demokratlar bugün de Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılması için karar tasarısı sunmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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