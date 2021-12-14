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Biga'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi; seraları sular altında bıraktı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanak, seraları da vurdu. Gümüşçaylı üretici Bünyamin Ercan'a ait 14 dönüm alandaki 7 sera sular altında kaldı.
Biga'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi; seraları sular altında bıraktı

Biga ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Gümüşçay beldesi ile Çeşmealtı köyü arasında bulunan sera ve tarım alanları zarar gördü. Gümüşçaylı üretici Bünyamin Ercan'a ait 14 dönümlük alanda bulunan seralardaki lahana, kereviz, marul, dereotu ve pırasalar sular altında kaldı. 

Öte yandan, Biga’da gün boyu etkili olan kuvvetli yağış Biga Belediyesi ekiplerini teyakkuza geçirdi. Şehrin dört bir yanında su baskınlarına müdahale eden ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da şiddetli sağanak sonrası ekiplerin çalışmalarını bizzat yerinde takip edip süreci yöneterek, "Bölgemizde ve şehrimizde etkili olan kuvvetli sağanak yağışa karşı sahadaki tüm personel, araç ve ekipmanlarımızla olaylara anında müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz ilçemizdeki olumsuz hava şartlarından dolayı meydana gelebilecek aksaklıklara karşı 24 saat hizmet prensibiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hemşehrilerimizden de olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışırken, halkımız karşılaştıkları problemleri ve talepleri Alo 153’e ve 0530 133 18 60 numaralı WhatsApp hattımıza iletebilir" dedi.

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